Новый год часто встречается в шумной компании друзей. А на Рождество все родственники собираются за большим столом и празднуют в семейной обстановке. Именно во время праздников растет количество недоразумений в семьях. Рассказываем, как этого избежать и приятно провести время с родными.

Напряженная подготовка к праздникам, поиски подарков и завершения всех рабочих дел – это ежегодный стресс. Поэтому неудивительно, что на Рождество, когда вся семья собирается вместе, кто-то может сорваться из-за маленькой мелочи – и весь праздник уже под угрозой. Life24 дает несколько практических советов, которые помогут избежать такого сценария и сохранить праздничное настроение для всех членов семьи.

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Готовьтесь к празднику вместе

Ничего так не объединяет семью, как совместная подготовка к празднику. Кто-то может отвечать за горячие блюда, другой – за закуски, а дети – за сервировку стола. Не нужно приготовления всех блюд возлагать на плечи одного человека (чаще всего, хозяйки дома).

Готовьтесь к празднику всей семьей / Фото Unsplash

Пусть салат не будут идеально нарезанные, а тарелки не будут по линейке ровно стоять на столе, однако вы проведете время вместе и насмеетесь, а это – самое главное.

Подарите хорошее настроение родным

Приготовьте родным небольшие подарки: индивидуально для каждого подпишите рождественские открытки, подарите оригинальные свечи или даже раздайте маленькие шоколадки с предсказаниями. Любое, что сразу поднимет настроение и настроит на праздничную атмосферу.

Порадуйте родных милыми подарками / Фото Pexels

Или предложите свою помощь: подвезите маму в магазин, помогите дедушке разобраться с телефоном или поиграйте с племянником, пока сестра отдохнет. Станьте волшебником на праздник.

Концентрируйтесь на хорошем

Хоть 2020 и принято ругать, но наверное за этот период с вами произошло много хорошего, о чем можно вспомнить. Пересмотрите совместные фото, вспомните смешные ситуации, поблагодарите друг другу.

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Вы с удивлением выясните, как много хороших вещей, связанных с вашими родными, с вами произошло. Пусть это будет вечер теплых воспоминаний и слез счастья.

Вспомните, что хорошего произошло с вами в этом году / Фото Unsplash

Не поднимайте конфликтные темы

Праздничный стол – это не то место, где нужно выяснять отношения. Как правило, близкие родственники точно знают взгляды друг друга на те или иные вещи: политику, религию и другие спорные вопросы. Старайтесь не говорить об этом и мягко переводить тему, если видите, что кто-то из родных слишком увлекся определенным вопросам.

Осторожно с алкоголем

В состоянии алкогольного опьянения так легко наговорить лишнего и поддаться на провокации! Вы чувствуете себя свободно и не думаете о последствиях своих слов и действий. Поэтому постарайтесь не пить больше, если видите, что напряжение за столом растет – алкоголь ситуацию не улучшит.

Не злоупотребляйте алкоголем / Фото Pexels

Не воспринимайте все слишком серьезно

Иногда наши родные бывают довольно резкими в своих словах или не умеют правильно выражать свои чувства. Отнеситесь к ним с пониманием и не принимайте близко к сердцу все их реплики.

Конечно, стоит отстаивать свои личные границы и не давать другим, даже родным, их нарушать. Но и вы старайтесь не обижаться на неумелые шутки вашего дяди или замечания бабушки по цветного волос. В конце концов, это мелочи, которые не стоят того, чтобы портить праздник.

Не давайте конфликтам развиваться

Если все-таки вы видите, что атмосфера за столом стала напряженной, и вы сами чувствуете себя чайником, что вот-вот закипит ... Самое время успокоиться и посчитать до 20, выйти в другую комнату или предложить поиграть во что-то. Не допускайте, чтобы небольшое напряжение перешло в стадию ссоры. Лучше предупредить это.

Попробуйте глубоко вдохнуть и успокоиться / Фото Pexels

Выходите на свежий воздух

Выйти из душного помещения – это хороший способ разрядить для всех обстановку и перейти на какую-то новое тему для разговора. Свежий воздух хорошо влияет на самочувствие, насыщает мозг кислородом и позволяет немного выветриться алкоголя. Поверьте, несколько минут на балконе или во дворе частного дома - и все вернутся в комнату в лучшем настроении.

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Стоит выспаться

Все просто – человек, который мало спал, становится очень раздражительным и его легко вывести на конфликт. Чтобы семейный праздник для вас прошел в действительно приятной атмосфере, не пренебрегайте режимом дня.