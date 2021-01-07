Новий рік часто зустрічають у шумній компанії друзів. А на Різдво усі родичі збираються за великим столом і святкують у сімейній атмосфері. Саме під час свят зростає кількість непорозумінь у родинах. Розповідаємо, як цього уникнути та приємно провести час з рідними.

Напружена підготовка до свят, пошуки подарунків та завершення усіх робочих справ – це щорічний стрес. Тому й не дивно, що на Різдво, коли уся родина збирається разом, хтось може зірватись через маленьку дрібничку – і все свято вже під загрозою. Life24 дає кілька практичних порад, які допоможуть уникнути такого сценарію та зберегти святковий настрій для усіх членів родини.

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Готуйтесь до свята разом

Нічого так не об'єднує родину, як спільна підготовка до свята. Хтось може відповідати за гарячі страви, інший – за закуски, а діти – за сервірування столу. Не потрібно приготування усіх страв покладати на плечі однієї людини (найчастіше, господині дому).

Готуйтесь до свята усією родиною/ Фото Unsplash

Нехай салати не будуть ідеально нарізані, а тарілки не будуть ідеально рівно стояти на столі, проте ви проведете час разом та насмієтесь, а це – найголовніше.

Подаруйте хороший настрій рідним

Приготуйте рідним невеличкі подарунки: індивідуально кожному підпишіть різдвяні листівки, подаруйте оригінальні свічки або навіть роздайте маленькі шоколадки з передбаченнями. Будь-що, що відразу підніме настрій та налаштує на святкову атмосферу.

Порадуйте рідних милими подарунками/ Фото Pexels

Або ж запропонуйте свою допомогу: підвезіть маму до магазина, допоможіть дідусю розібратись з телефоном чи пограйте з племінником, поки сестра відпочине. Станьте чарівником на свято.

Концентруйтесь на хорошому

Хоч 2020 рік і прийнято більше лаяти, проте напевно за цей період з вами сталось багато хорошого, про що можна згадати. Передивіться спільні фото, згадайте кумедні ситуації, подякуйте один одному.

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Ви з подивом з'ясуєте, як багато хороших речей, пов'язаних з вашими рідними, з вами сталось. Нехай це буде вечір теплих спогадів та сліз щастя.

Згадайте, що хорошого сталось з вами цього року/ Фото Unsplash

Не піднімайте конфліктні теми

Святкувий стіл – це не те місце, де потрібно з'ясовувати стосунки. Як правило, близькі родичі точно знають погляди один одного на ті чи інші речі: політику, релігію та інші спірні питання. Намагайтесь не говорити про це та м'яко переводити тему, якщо бачите, що хтось із рідних занадто захопився певним питанням.

Обережно з алкоголем

У стані алкогольного сп'яніння так легко наговорити зайвого та піддатись на провокації! Ви відчуваєте себе вільно і не думаєте про наслідки своїх слів та дій. Тому постарайтесь не пити більше, якщо бачите, що напруга за столом зростає – алкоголь ситуацію не покращить.

Не зловживайте алкоголем/ Фото Pexels

Не сприймате все занадто серйозно

Часом наші рідні бувають досить різкими у своїх словах або не вміють правильно висловлювати свої почуття. Поставтесь до них з розумінням і не приймайте близько до серця усі їх репліки.

Звісно, варто відстоювати свої особисті кордони та не давати іншим, навіть рідним, їх порушувати. Але і ви намагайтесь не ображатись на невмілі жарти вашого дядька чи зауваження бабусі щодо кольорового волосся. Зрештою, це дрібниці, які не варті того, аби псувати свято.

Не давайте конфліктам розвинутись

Якщо все-таки ви бачите, що атмосфера за столом стала напруженою, і ви самі відчуваєте себе чайником, що от-от закипить...Саме час заспокоїтись і порахувати до 20, вийти в іншу кімнату чи запропонувати пограти у щось. Не допускайте, щоб невелике напруження перейшло у стадію сварки. Краще попередити це.

Спробуйте глибоко вдихнути та заспокоїтись/ Фото Pexels

Виходьте на свіже повітря

Вийти із задушливого приміщення – це хороший спосіб розрядити для всіх обстановку та перейти на якусь нове тему для розмови. Свіже повітря добре впливає на самопочуття, насичує мозок киснем та дозволяє трохи вивітритись алкоголю. Повірте, кілька хвилин на балконі чи у дворі приватного будинку – і всі повернуться до кімнати у кращому настрої.

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Варто виспатись

Все просто – людина, яка мало спала, стає дуже дратівливою і її легко вивести на конфлікт. Щоб сімейне свято для вас пройшло у дійсно приємній атмосфері, не нехтуйте режимом дня.