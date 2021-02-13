14 лютого – не лише очікуване закоханими свято День св. Валентина, а й Міжнародний день дарування книг. Ну що ж, закохані серця будуть тішитися валентинками та квітами, а книголюби отримуватимуть у дарунки нові видання для своїх поличок. Але можна об’єднати ці свята й ідеальним подарунком – книгою про кохання!

Якщо ваша половинка закохана не лише у Вас, а й у книги, пропонуємо підбірку романтичних видань. Запаморочливі зізнання, боротьба за своє кохання і справжні, сильні почуття – ці книги не залишать вас байдужими.

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"Пальці поміж піском", Степан Процюк

Видавництво: "Наш формат", 2020 р.

Чи було у Радянському Союзі кохання? Звісно, було. Навіть Сталін тужив за своєю першою дружиною, а разом із її смертю померло і все його людське.

Але хіба лише Вождь поховав своє людське? У ті роки чи не всі мусили вибирати: почуття чи вигідний шлюб, кар’єра чи справжнє мистецтво? Саме перед таким вибором постав одружений композитор Федір, який завдяки впливовому партійному тестю будував кар’єру, хоч як важко було творити не музику, а "замовлення". У якийсь момент він зустрічає справжнє кохання – і вибір між жінками стає куди складнішим, ніж мистецькі муки. Залишатися з дружиною за тестевою спиною – у комфортному побуті, при посаді, чи залишити все заради примарного щастя із коханою? Чи обере щось заляканий радянський музика чи йому допоможе система?

У романах Степана Процюка ніколи не буває просто, але ще більш непросто було і в Радянському Союзі. Події твору відбуваються у 1950-х роках, тут є кілька сюжетних ліній, які сходяться на людській долі в диктаторській країні, де усі б мали жити щасливо…

"Мелодія кави у тональності кардамону", Наталія Гурницька

Видавництво: "Клуб Сімейного Дозвілля", 2014 р.

Ідеальна книга для зимових морозних вечорів. Таке палке кохання зігріє навіть через паперові сторінки.

Заворожує не лише приголомшливий сюжет, а ще й майстерно змальована атмосфера старого Львова, адже події відбуваються саме тут за часів Австро-Угорської імперії.

Історія стара як світ: між старшим одруженим шляхтичем та зовсім юною дівчиною спалахує пристрасть. Як виявляється, це не легковажна інтрижка, а справжні почуття, яким обоє не можуть протистояти попри різницю у віці і статусах, попри суспільні перестороги. Здавалося б, старший чоловік із родиною і суспільним становищем просто мусить мислити тверезо, але кохання змушує його балансувати між двома жінками. Здавалося б, молода дівчина має дбати про свою репутацію, перейматися майбутньою долею, але натомість вона відважується народити дитину. Ризики, відвага і горе стоять на шляху до їхнього щастя, але від такого кохання не відмовляються, за нього страждають.

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Незабаром вийде екранізація цієї захопливої історії, тож поспішіть почитати твір, щоб спокійно зайнятися улюбленою справою книголюбів – порівнювати прочитане та побачене.

"Самотність у мережі", Януш Леон Вишневський

Видавництво: "Рідна мова", 2016 р.

Ця книга польського письменника давно полонила серця українських читачів, але припускаємо, що виросло нове покоління романтичних натур, які проводять в мережі чимало свого часу. Важко переоцінити вплив і значення інтернету для нас сучасних, але для героїв цього роману, всесвітня мережа стала окремим світом.

Він і вона – як і всі, зайняті щоденною роботою, оточенням, побутом. Але є якась пустка, що потребує заповнення, самотність. Він і вона – люди, що ніколи не бачили один одного у реальному житті, вони існують один для одного лише в електронному листуванні. Їхні листи стали ліками від самотності, вони наповнені спочатку легкістю і жартами, далі – розумінням, і нарешті – коханням. Пройде немало часу, доки закохані зважаться на зустріч, пройдуть випробування на шляху до неї. Після цієї зустрічі не лише герої, а й читачі замисляться: чи здатна людина поєднати обидва свої життя: реальне та віртуальне? Чи зможуть почуття вийти за межі моніторів і створити справжнє щастя чи це кохання в мережі було лиш для того, аби врятувати героїв від самотності?

Як і справжнє кохання, ця історія викличе у вас бурхливі емоції: від замилування до обурення, але байдужими ви точно не залишитесь.

"За лаштунками в музеї", Кейт Аткінсон

Видавництво: "Наш формат", 2018 р.

Коли ти юний і закоханий, то здається, що це трапилося лише з тобою. Але насправді, таке переживали колись ваші батьки, бабусі-дідусі, і навіть ваші пра-пра-пра.

Саме про це і є роман британської письменниці. Це своєрідна сімейна сага, у якій, окрім іншого, багато кохання – часто нещасливого і драматичного, проте так часто і буває у житті.

Досить цікаво побудовано оповідь головної героїні: від моменту зачаття і не до народження, а в зворотному часовому напрямку. Бо дійсно, людина – індивідуальна, але не окрема, на ній відбивається нашарування її попередніх поколінь, їхніх життів.

Калейдоскоп родинних доль, почуттів і переживань у різні часи і за різних обставин захоплять любителів сімейних історій. Письменниця ніби дійсно водить читачів музеєм цілої родини, а часом заводить і за лаштунки, де ховають те, чого не хочуть виставляти на загал.

"Пісня Алабами", Жіль Леруа

Видавництво: "Фабула", 2017

Атмосфера американських 20-х, богемне життя найвідомішої пари США, кохання, зради, талант і суперництво... Якщо ви полюбляєте художні біографічні романи, то ця книга саме те, що треба.

Це не просто історія кохання, це історія складних сосунків Френсіса Скотта Фіцджеральда та його дружини Зельди. Відомий письменник майстерно демонстрував своє сімейне життя так, ніби був жертвою у стосунках, про письменницький талант дружини замовчував, і зрештою, позбувся її конкуренції.

Історія показує, що шлюби із геніальними людьми мають багато вад, але коли у подружжя обоє талановиті – це може бути просто божевілля. У цьому випадку дружина Скотта і справді багато часу пробула у божевільнях, а чоловік позбавляв її шансу повернутися до нормального яскравого життя творчої людини, до якого вона звикла.

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Ця книга – ніби її щоденник тих років, її сповідь про кохання, гроші, безумства, ризики, творчі пограбування власним чоловіком, натхнення і кризи. Дещо нервовий стиль душевно змученої жінки особливо вдався автору. Саме за цей роман він отримав найвищу французьку літературну нагороду – Гонкурівську премію.