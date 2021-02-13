14 февраля - не только ожидаемое влюбленными праздник День св. Валентина, но и Международный день дарения книг. Ну что же, влюбленные сердца будут радоваться валентинками и цветами, а книголюбы будут получать в подарки новые издания для своих полочек. Но можно объединить эти праздники и идеальным подарком - книгой о любви!

Если ваша половинка влюблена не только в Вас, но и в книги, предлагаем подборку романтических изданий. Головокружительные признания, борьба за свою любовь и настоящие, сильные чувства – эти книги не оставят вас равнодушными.

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"Пальцы между песком", Степан Процюк

Издательство: "Наш формат", 2020

Была ли в Советском Союзе любовь? Конечно, была. Даже Сталин тосковал по своей первой жене, а вместе с ее смертью умерло и все его человеческое.

Но разве только Вождь похоронил свое человеческое? В те годы едва ли не все должны были выбирать: чувства или выгодный брак, карьера или настоящее искусство? Именно перед таким выбором предстал женатый композитор Федор, который благодаря влиятельному партийном тестю строил карьеру, как бы трудно ни было творить не музыку, а "заказ". В какой-то момент он встречает настоящую любовь – и выбор между женщинами становится куда сложнее, чем художественные муки. Оставаться с женой за спиной тестя – в комфортном быту, на должности, или оставить все ради призрачного счастья с любимой? Выберет что-то запуганный советский музыкант или ему поможет система?

В романах Степана Процюка никогда не бывает просто, но еще более непросто было и в Советском Союзе. События произведения происходят в 1950-х годах, здесь есть несколько сюжетных линий, которые сходятся на человеческой судьбе в диктаторской стране, где все должны были жить счастливо ...

"Мелодия кофе в тональности кардамона", Наталья Гурницкая

Издательство: "Клуб Семейного Досуга", 2014

Идеальная книга для зимних морозных вечеров. Такая страстная любовь согреет даже через бумажные страницы.

Завораживает не только потрясающий сюжет, но и мастерски изображена атмосфера старого Львова, ведь события происходят именно здесь во времена Австро-Венгерской империи.

История стара как мир: между старшим женатым шляхтичем и совсем юной девушкой вспыхивает страсть. Как оказалось, это не легкомысленная интрижка, а настоящие чувства, которым оба не могут противостоять несмотря на разницу в возрасте и статусах, несмотря на общественные предрассудки. Казалось бы, старший мужчина с семьей и общественным положением просто обязан мыслить трезво, но любовь заставляет его балансировать между двумя женщинами. Казалось бы, молодая девушка должна заботиться о своей репутации, заниматься будущей судьбой, но вместо этого она решается родить ребенка. Риски, отвага и горе стоят на пути к их счастью, но от такой любви не отказываются, за нее страдают.

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO

Скоро выйдет экранизация этой увлекательной истории, поэтому поспешите почитать произведение, чтобы спокойно заняться любимым делом книголюбов – сравнивать прочитанное и увиденное.

"Одиночество в сети", Януш Леон Вишневский

Издательство: "Ридна мова", 2016

Эта книга польского писателя давно покорила сердца украинских читателей, но предполагаем, что выросло новое поколение романтических натур, которые проводят в сети немало своего времени. Трудно переоценить влияние и значение интернета для нас современных, но для героев этого романа, всемирная сеть стала отдельным миром.

Он и она – как и все, занятые ежедневной работой, окружением, бытом. Но есть какая-то пустота, которая требует заполнения, одиночество. Он и она – люди, которые никогда не видели друг друга в реальной жизни, они существуют друг для друга только в электронной переписке. Их письма стали лекарством от одиночества, они наполнены сначала легкостью и шутками, далее – пониманием, и наконец – любовью. Пройдет немало времени, пока влюбленные решатся на встречу, пройдут испытания на пути к ней. После этой встречи не только герои, но и читатели задумаются: способен ли человек совместить обе свои жизни: реальное и виртуальное? Смогут ли чувство выйти за пределы мониторов и создать настоящее счастье или это любовь в сети было лишь для того, чтобы спасти героев от одиночества?

Как и любовь, эта история вызовет у вас бурные эмоции: от восхищения до возмущения, но равнодушными вы точно не останетесь.

"За кулисами в музее", Кейт Аткинсон

Издательство: "Наш формат", 2018

Когда ты молодой и влюбленный, то кажется, что это случилось только с тобой. Но на самом деле, такое переживали когда-то ваши родители, бабушки-дедушки, а также ваши пра-пра-пра.

Именно об этом и есть роман британской писательницы. Это своеобразная семейная сага, в которой, помимо прочего, много любви – часто несчастной и драматической, однако так часто и бывает в жизни.

Довольно интересно построено повествование главной героини от момента зачатия и не до рождения, а в обратном временном направлении. Потому действительно, человек - индивидуален, но не отдельная, на ней отражается наслоения ее предыдущих поколений, их жизней.

Калейдоскоп семейных судеб, чувств и переживаний в разное время и при разных обстоятельствах захватят любителей семейных историй. Писательница будто действительно водит читателей музеем целой семьи, а порой заводит и за кулисы, где прячут то, чего не хотят выставлять на всеобщее обозрение.

"Песня Алабамы", Жиль Леруа

Издательство: "Фабула", 2017

Атмосфера американских 20-х, богемная жизнь самой известной пары США, любовь, измены, талант и соперничество ... Если вы любите художественные биографические романы, то эта книга именно то, что надо.

Это не просто история любви, это история сложных сосунков Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и его жены Зельды. Известный писатель мастерски демонстрировал свою семейную жизнь так, будто был жертвой в отношениях, о писательский талант жены умалчивал, и наконец, избавился от нее конкуренции.

История показывает, что браки с гениальными людьми имеют много недостатков, но когда оба супруга талантливы – это может быть просто безумие. В этом случае жена Скотта действительно много времени пробыла в сумасшедших домах, а муж лишал ее шанса вернуться к нормальной яркой жизни творческого человека, к которой она привыкла.

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Эта книга - как ее дневник тех лет, ее исповедь о любви, деньгах, безумии, рисках, творческих ограблениях собственным мужем, вдохновениях и кризисах. Несколько нервный стиль душевно измученной женщины особенно удался автору. Именно за этот роман он получил высшую французскую литературную награду – Гонкуровскую премию.