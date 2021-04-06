5 поширених помилок, які можуть зруйнувати вашу дружбу

Остерігайтеся цих небезпечних помилок, які ми часто робимо несвідомо! Вони можуть дуже швидко зіпсувати стосунки навіть із найкращим другом чи подружкою.

Цікаво, але з роками чомусь все важче знаходити нових друзів, а стосунки зі старими приятелями та подружками потроху згасають. Інколи втратити зв’язок можна через одну невелику помилку. Ось 5 речей, які ніколи не можна допускати у дружбі, якщо вам важливе спілкування з людиною.

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Не замовчуйте проблеми

Мабуть, в ідеальному світі люди не сваряться і весь час тільки й розповідають анекдоти та тішаться. Але в нас такого немає. Не забувайте, що конфлікти між друзями завжди трапляються. І важливо тут не якнайголосніше кричати, а правильно вирішувати всі проблеми.

Якщо негативна ситуація таки трапилася – не тримайте всю образу в собі. З часом вона тільки накопичуватиметься і здатна "вибухнути" у найнесподіваніший момент. Так ваша дружба може просто "загинути".

Тому не замовчуйте конфліктні моменти, а намагайтеся одразу їх обговорювати, щоб вирішити ситуацію. Так ваші стосунки з людиною стануть лише міцнішими. Адже, що нас не вбиває, то робить сильнішими.

Дружба ніколи не обходиться без сварок. Але важливо вчасно миритися / Фото Unsplash

Більше живого спілкування, а не віртуального

В одному із досліджень соціологи з’ясували: для того, щоб незнайомець став приятелем, потрібно близько 50 годин живого спілкування. А щоб все переросло у дружбу – аж 200 годин. Після цього дружбу постійно потрібно "живити" особистим спілкуванням.

Зрозуміло, що це досить умовні цифри, і вони не будуть актуальні для усіх ситуацій. Але дослідження демонструє, що без живого спілкування зав’язати дружбу буде значно важче.

Лайки, коментарі і повідомлення – це справді круто. Але вони ніколи не замінять старої-доброї прогулянки чи затишної посиденьки за келихом вина.

Віртуальне спілкування ніколи не замінить живого / Фото Unsplash

Старайтеся надмірно не пліткувати

Зрозуміло, ми всі люди, тому любимо час від часу обговорити інших. Вчені навіть вважають, що це одна з тих звичок, яка допомогла нашим пращурам вижити на планеті. Та все ж старайтеся якнайменше пліткувати про близьких людей. Уявіть, якщо друзі почнуть обговорювати вас за спиною. Невже це буде приємно?

Не зациклюйтеся лише на собі

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Зрозуміло, що інколи потрібно поділитися власними проблемами. Але чи вам буде цікаво спілкуватися із людиною, яка кожного разу розповідає лише про себе? Малоймовірно. У стосунках варто витримувати баланс: віддавати стільки, скільки ви хочете отримати взамін.

Ніколи не зациклюйтесь лише на собі / Фото Unsplash

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Не заздріть

Заздрість – дуже підступне відчуття, з яким потрібно бути обережним. Воно все ж таки може надихати на зміни: ми бачимо успіхи близьких людей і хочемо їх повторити або навіть перевиконати. Та зазвичай вона жахливо б’є по дружніх стосунках: людина починає асоціюватися з негативом тільки через те, що вона чогось досягла. Що б тут не було – це відчуття потрібно негайно викорінювати.