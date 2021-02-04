Перед вами – надзвичайно популярні виступи на конференціях TED, які хочеться передивлятися знову і знову. Всього за 10-20 хвилин ви отримаєте відповіді на важливі питання про щастя, кохання, саморозвиток і навіть секс.

Джерело: TED

Не переживайте, TED – не секта чи дивне угрупування. Це – популярна організація, що проводить просвітницькі конференції. Сюди запрошують експертів з різних сфер, які читають свої лекції. Тут виступали Білл Клінтон, Ілон Маск, Білл Гейтс та інші.

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Ми зібрали для вас 5 цікавих виступів про стосунки та саморозвиток, які допоможуть покращити різні аспекти свого життя.

Мері Роуч "10 фактів, які ви не знаєте про оргазм"

Письменниця Мері Роуч поділиться з вами кількома цікавими науковими дослідженнями про найвищу вершину задоволення. Буде несподівано і трохи кумедно. Але дуже корисно!

Сьюзен Кейн "В чому сила інтровертів"

Якщо ви інтроверт – це не кінець світу. У вас є безліч несподіваних та прихованих талантів, які можуть змінити весь світ. Життєствердна лекція письменниці Сьюзен Кейн допоможе повірити в себе та дасть мотивацію підкорювати нові вершини.

Роберт Волдінгер "Що потрібно для хорошого життя"

Професор Гарвардського університету Роберт Волдінгер розповість про секрети щасливого життя. Він – керівник масштабного дослідження про щастя дорослої людини, яке тривало аж 75 років. Невеликий спойлер: суть не в славі та грошах.

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Брене Браун "Сила вразливості"

Прекрасна і завжди актуальна лекція про те, чому приховування власних емоцій – це справжня катастрофа. Справжній шедевр, який варто час від часу передивлятися.

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Естер Перель "Секрет підтримання пристрасті у довгих стосунках"

Як не загубити пристрасть в стосунках, якщо ви вже разом 5-10-15 років? Корисні поради від психотерапевта, які дозволять знову викликати "вогник" один в одного.