Перед вами – очень популярные выступления на конференциях TED, которые хочется пересматривать снова и снова. Всего за 10-20 минут вы получите ответы на важные вопросы о счастье, любви, саморазвитии и даже сексе.

Источник: TED

Не переживайте, TED – не секта или странная группировка. Это – популярная организация, проводящая просветительские конференции. Сюда приглашают экспертов из разных сфер, которые читают свои лекции. Здесь выступали Билл Клинтон, Маск, Билл Гейтс и другие.

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Мы собрали для вас 5 интересных выступлений об отношениях и саморазвитии, которые помогут улучшить различные аспекты своей жизни.

Мэри Роуч "10 фактов, которые вы не знаете об оргазме"

Писательница Мэри Роуч поделится с вами несколькими интересными научными исследованиями о высочайшем пике удовольствия. Будет неожиданно и немного забавно. Но очень полезно!

Сьюзан Кейн "В чем сила интровертов"

Если вы интроверт – это не конец света. У вас есть множество неожиданных и скрытых талантов, которые могут изменить весь мир. Жизнеутверждающая лекция писательницы Сьюзен Кейн поможет поверить в себя и даст мотивацию покорять новые вершины.

Роберт Уолдингер "Что нужно для хорошей жизни"

Профессор Гарвардского университета Роберт Уолдингер расскажет о секретах счастливой жизни. Он – руководитель масштабного исследования о счастье взрослого человека, которое длилось аж 75 лет. Небольшой спойлер: суть не в славе и деньгах.

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

Брене Браун "Сила уязвимости"

Прекрасная и всегда актуальная лекция о том, почему сокрытие мыслей – это настоящая катастрофа. Настоящий шедевр, который стоит время от времени пересматривать.

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Эстер Перель "Секрет поддержания страсти в долгих отношениях"

Как не потерять страсть в отношениях, если вы уже вместе 5-10-15 лет? Полезные советы от психотерапевта, которые позволят снова вызвать "огонек" друг в друге.