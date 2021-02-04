5 виступів на TED про секс і стосунки, які змінили життя мільйонів людей

Перед вами – надзвичайно популярні виступи на конференціях TED, які хочеться передивлятися знову і знову. Всього за 10-20 хвилин ви отримаєте відповіді на важливі питання про щастя, кохання, саморозвиток і навіть секс.

Джерело: TED

Не переживайте, TED – не секта чи дивне угрупування. Це – популярна організація, що проводить просвітницькі конференції. Сюди запрошують експертів з різних сфер, які читають свої лекції. Тут виступали Білл Клінтон, Ілон Маск, Білл Гейтс та інші.

Цікаво Викиньте це з голови: 10 токсичних думок, які заважають вам бути щасливими

Ми зібрали для вас 5 цікавих виступів про стосунки та саморозвиток, які допоможуть покращити різні аспекти свого життя.

Мері Роуч "10 фактів, які ви не знаєте про оргазм"

Письменниця Мері Роуч поділиться з вами кількома цікавими науковими дослідженнями про найвищу вершину задоволення. Буде несподівано і трохи кумедно. Але дуже корисно!

Сьюзен Кейн "В чому сила інтровертів"

Якщо ви інтроверт – це не кінець світу. У вас є безліч несподіваних та прихованих талантів, які можуть змінити весь світ. Життєствердна лекція письменниці Сьюзен Кейн допоможе повірити в себе та дасть мотивацію підкорювати нові вершини.

Роберт Волдінгер "Що потрібно для хорошого життя"

Професор Гарвардського університету Роберт Волдінгер розповість про секрети щасливого життя. Він – керівник масштабного дослідження про щастя дорослої людини, яке тривало аж 75 років. Невеликий спойлер: суть не в славі та грошах.

Брене Браун "Сила вразливості"

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Прекрасна і завжди актуальна лекція про те, чому приховування власних емоцій – це справжня катастрофа. Справжній шедевр, який варто час від часу передивлятися.

Цікаво Блогерка цілий місяць прокидалася о 4 ранку: як це змінило її життя

Естер Перель "Секрет підтримання пристрасті у довгих стосунках"

Як не загубити пристрасть в стосунках, якщо ви вже разом 5-10-15 років? Корисні поради від психотерапевта, які дозволять знову викликати "вогник" один в одного.