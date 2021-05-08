6 способів стати щасливішим всього за пів хвилини

Щоб стати хоч на краплю щасливішою людиною, необов'язково звертати гори. Достатньо додати трохи радості у ваше життя просто зараз. Ми розповідаємо, як це зробити, виконавши всього пару простих дій.

Пропонуємо найближчим часом випробувати ці 6 способів вдома, на роботі чи відпочинку. Вони допоможуть вам почуватись краще і відчути задоволення від життя всього за 30 секунд або менше, не докладаючи особливих зусиль.

Читайте також: 10 позитивних історій з усього світу, які піднімуть вам настрій: фото

Випряміться

Працюючи в офісі чи вдома, ми й не помічаємо, як сидимо згорбленими. Спробуйте тільки випрямитись, звести разом лопатки, потягнутись вгору – настрій і самопочуття відразу стануть краще.

Зробити глибокий вдих і видих

Раніше ми розповідали про різноманітні дихальні практики, які стануть вашим рятівним колом у стресових ситуаціях. Однак простий довгий, глибокий вдих і такий самий видих також можуть вас заспокоїти та змусити почуватись більш умиротворено.

Зробіть глибокий вдих і видих / Фото Pexels

Подякуйте

Прокрутіть ще раз весь день у голові, за що ви можете бути вдячні собі і оточуючим? Ви добре поснідали, у транспорті вас поступилися місцем, подруга побажала хорошого дня тощо. У нашому житті набагато більше хорошого, ніж здається.

Подумайте про досягнення

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Якщо прямо зараз вам здається, що ви топчетесь на місці, згадайте про свої навіть найменші досягнення за останній пероід. Запустили проєкт, допомогли брату із домашнім завданням, обрали мамі кавоварку, зробили кілька важливих дзвінків. Звертаючи увагу на такі речі, ви точно піднімете собі настрій.

Згадайте, чого ви досягнули / Фото Pexels

Згадайте про рідних

Недарма працівники часто тримають у себе на столі фото своїх рідних. Один погляд на щасливу світлину батьків, коханого чи дітей – і тепле відчуття розпливеться по тілу, зробивши вас трішки щасливішим.

До теми: 10 смішних фото, які показують, як це – мати брата чи сестру

Подумайте, чого НЕ сталось

Ця практика буде корисна, якщо день був вкрай важким і вам важко пригадати щось позитивне. Проговоріть подумки, що сьогодні усі ваші рідні здорові, у вас немає проблем з квартирою/машиною, ранкова нарада пройшла вкрай спокійна, ви не вилили на себе каву тощо. Це можуть бути різні моменти, залежно від обставин, найважливіше – усвідомити, що вам вдалось уникнути багатьох поганих речей, а спокій – це вже щастя.