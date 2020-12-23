Ось ви вже розвішали яскраві гірлянди, поставили прикрашену ялинку та почепили сніжинки на вікна. Проте чогось все-таки не вистачає. Чудовим доповненням до вашого інтер'єру стануть незвичайні акценти: святкові букети та композиції.

Журналісти Life24 підібрали для вас кілька оригінальних варіантів, які наповнять будинок атмосферою новорічних свят та подарують вам та вашій родині позитивні емоції.

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Маленька новорічна ялинка

Навіть якщо у вашій вітальні вже є велика ялинка, то в інших кімнатах ви можете поставити її мініатюрну копію. Її можна легко переміщати з одного місця на інше і для прикрашання не знадобиться багато – всього кілька однотонних ялинкових іграшок. Або ж ви можете замовити вже готову композицію з гілочок, шишок, іграшок та сушених фруктів, яка створить святкову атмосферу у будь-якому приміщенні.

Ялинка з гілочок, прикрашена шишками та ялинковими іграшками/ Фото gsflowersstudio

Ялинка з розкішним золотим декором/ Фото kvitna

Букет з хвойних та сухоцвітів

Поєднання гілочок вічнозелених рослин та сухоцвітів не тільки виглядають стильно, але й створюють особливий затишок вдома. Сухоцвіти у букетах, на відміну від звичайних квітів, мають одну суттєву перевагу – вони тримають свою форму та зберігають гарний вигляд ще дуже довгий час. Звернуть увагу на те, що розміщати такі букети можна будь-де, окремі ванної, адже волога їм шкодить.

Теплий та затишний букет з сухоцвітами/ Фото kvitna

Букет з евкаліпта

Так, звучить дуже незвично як для новорічного декору. Проте така цікава деталь зробить ваш святковий інтер'єр по-справжньому оригінальним, а тонкий приємний аромат евкаліпту додасть затишку в оселю. У монобукетах евкаліпт виглядає благородно та мінімалістично, водночас він може вигідно підкреслювати квіти у збірних букетах.

Мінімалістичний монобукет з евкаліпту/ Фото gsflowersstudio

Композиції зі свічками

Свічки – це один із традиційних елементів, які використовують на Новий рік та Різдво. Створіть або придбайте цікаву святкову композицію з кількох свічок, шишок, гілочок хвойних та сухоцвітів. Чудово виглядатимуть у такому ансамблі й різноманітні різдвяні фігурки та тканинні бантики.

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Як центральний елемент на різдвяній вечері така композиція зі свічок створить справжню святкову атмосферу.

Розкішні композиції зі свічками/ Фото kvitna

Композиція з шишок

Можна знайти цікаву композицію і зовсім без хвойних чи інших зелених гілочок. Самі по собі шишки вже нагадують нам про ялинку, сніжну зиму та Новий рік. Або ж проявіть креатив, пофарбуйте шишки у святковий білий колір, додайте палички кориці, сушених фруктів чи інших природних матеріалів – і цікава новорічна композиція готова!

Затишні композиції з шишок/ Фото pinterest

Різдвяний вінок

Класичним різдвяними вінками вже нікого не здивуєш. Сьогодні можна знайти вінок з оригінальним декором на будь-який смак! У якості прикрас можуть виступати різноманітні смаколики, гілочки, різдвяні іграшки, дерев'яні фігурки, сухоцвіти, різнокольорові стрічки і усе, на що тільки здатна ваша фантазія.

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До того ж повісити такий вінок можна не тільки на вхідних дверях, а й у вітальні чи спальні. Нехай свято буде з вами всюди!

Незвичайний різдвяний вінок/ Фото kvitna

Різдвяний вінок з шишок, горіхів та сухоцвітів/ Фото gsflowersstudio

Композиції з пряниковим будиночком

Не такий довговічний, проте не менш святковий варіант. Пряникові будиночки також вже давно стали традиційним атрибутом новорічних свят. То чому б не використати їх як центральний елемент святкового столу чи як доповнення до вашої ялинки? Такі композиції створюють відчуття новорічної казки у дітей та дорослих.

Такі композиції з пряниковими будиночками виглядають просто казково/ Фото lambiente