7 новорічних букетів та композицій, які прикрасять ваш святковий інтер'єр - фото
Ось ви вже розвішали яскраві гірлянди, поставили прикрашену ялинку та почепили сніжинки на вікна. Проте чогось все-таки не вистачає. Чудовим доповненням до вашого інтер'єру стануть незвичайні акценти: святкові букети та композиції.
Журналісти Life24 підібрали для вас кілька оригінальних варіантів, які наповнять будинок атмосферою новорічних свят та подарують вам та вашій родині позитивні емоції.
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Маленька новорічна ялинка
Навіть якщо у вашій вітальні вже є велика ялинка, то в інших кімнатах ви можете поставити її мініатюрну копію. Її можна легко переміщати з одного місця на інше і для прикрашання не знадобиться багато – всього кілька однотонних ялинкових іграшок. Або ж ви можете замовити вже готову композицію з гілочок, шишок, іграшок та сушених фруктів, яка створить святкову атмосферу у будь-якому приміщенні.
Ялинка з гілочок, прикрашена шишками та ялинковими іграшками/ Фото gsflowersstudio
Ялинка з розкішним золотим декором/ Фото kvitna
Букет з хвойних та сухоцвітів
Поєднання гілочок вічнозелених рослин та сухоцвітів не тільки виглядають стильно, але й створюють особливий затишок вдома. Сухоцвіти у букетах, на відміну від звичайних квітів, мають одну суттєву перевагу – вони тримають свою форму та зберігають гарний вигляд ще дуже довгий час. Звернуть увагу на те, що розміщати такі букети можна будь-де, окремі ванної, адже волога їм шкодить.
Теплий та затишний букет з сухоцвітами/ Фото kvitna
Букет з евкаліпта
Так, звучить дуже незвично як для новорічного декору. Проте така цікава деталь зробить ваш святковий інтер'єр по-справжньому оригінальним, а тонкий приємний аромат евкаліпту додасть затишку в оселю. У монобукетах евкаліпт виглядає благородно та мінімалістично, водночас він може вигідно підкреслювати квіти у збірних букетах.
Мінімалістичний монобукет з евкаліпту/ Фото gsflowersstudio
Композиції зі свічками
Свічки – це один із традиційних елементів, які використовують на Новий рік та Різдво. Створіть або придбайте цікаву святкову композицію з кількох свічок, шишок, гілочок хвойних та сухоцвітів. Чудово виглядатимуть у такому ансамблі й різноманітні різдвяні фігурки та тканинні бантики.
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Як центральний елемент на різдвяній вечері така композиція зі свічок створить справжню святкову атмосферу.
Розкішні композиції зі свічками/ Фото kvitna
Композиція з шишок
Можна знайти цікаву композицію і зовсім без хвойних чи інших зелених гілочок. Самі по собі шишки вже нагадують нам про ялинку, сніжну зиму та Новий рік. Або ж проявіть креатив, пофарбуйте шишки у святковий білий колір, додайте палички кориці, сушених фруктів чи інших природних матеріалів – і цікава новорічна композиція готова!
Затишні композиції з шишок/ Фото pinterest
Різдвяний вінок
Класичним різдвяними вінками вже нікого не здивуєш. Сьогодні можна знайти вінок з оригінальним декором на будь-який смак! У якості прикрас можуть виступати різноманітні смаколики, гілочки, різдвяні іграшки, дерев'яні фігурки, сухоцвіти, різнокольорові стрічки і усе, на що тільки здатна ваша фантазія.
До того ж повісити такий вінок можна не тільки на вхідних дверях, а й у вітальні чи спальні. Нехай свято буде з вами всюди!
Незвичайний різдвяний вінок/ Фото kvitna
Різдвяний вінок з шишок, горіхів та сухоцвітів/ Фото gsflowersstudio
Композиції з пряниковим будиночком
Не такий довговічний, проте не менш святковий варіант. Пряникові будиночки також вже давно стали традиційним атрибутом новорічних свят. То чому б не використати їх як центральний елемент святкового столу чи як доповнення до вашої ялинки? Такі композиції створюють відчуття новорічної казки у дітей та дорослих.
Такі композиції з пряниковими будиночками виглядають просто казково/ Фото lambiente
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