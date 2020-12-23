Вот вы уже развесили яркие гирлянды, поставили украшенную елку и повесили снежинки на окна. Однако чего-то все-таки не хватает. Отличным дополнением к вашему интерьеру станут необычные акценты: праздничные букеты и композиции.

Журналисты Life24 подобрали для вас несколько оригинальных вариантов, которые наполнят дом атмосферой новогодних праздников и подарят вам и вашей семье положительные эмоции.

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Маленькая новогодняя елка

Даже если в вашей гостиной уже есть большая елка, то в других комнатах можно поставить ее миниатюрную копию.

Ее можно легко перемещать с одного места на другое и для украшения не понадобится много – всего несколько однотонных елочных игрушек. Или же вы можете заказать уже готовую композицию из веточек, шишек, игрушек и сушеных фруктов, которая создаст праздничную атмосферу в любом помещении.

Елка из веточек, украшенная шишками и елочными игрушками/ Фото gsflowersstudio

Елка с роскошным золотым декором/ Фото kvitna

Букет из хвойных и сухоцветов

Сочетание веточек вечнозеленых растений и сухоцветов не только выглядят стильно, но и создает особый уют дома. Сухоцветы в букетах, в отличие от обычных цветов, имеют одно существенное преимущество – они держат свою форму и сохраняют хороший вид еще очень долгое время.

Обратите внимание на то, что размещать такие букеты можно где угодно, кроме ванной, ведь влага им вредит.

Теплый и уютный букет с сухоцветами/ Фото kvitna

Букет из эвкалипта

Да, звучит очень необычно как для новогоднего декора. Однако такая интересная деталь сделает ваш праздничный интерьер по-настоящему оригинальным, а тонкий приятный аромат эвкалипта добавит уюта в жилище. В монобукетах эвкалипт выглядит благородно и минималистично, одновременно он может выгодно подчеркивать цветы в сборных букетах.

Минималистичный монобукет с эвкалипта/ Фото gsflowersstudio

Композиции со свечами

Свечи – это один из традиционных элементов, которые используют на Новый год и Рождество. Создайте или приобретите интересную праздничную композицию из нескольких свечей, шишек, веточек хвойных и сухоцветов. Прекрасно выглядят в таком ансамбле и различные рождественские фигурки и тканевые бантики.

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Как центральный элемент на рождественском ужине такая композиция из свечей создаст настоящую праздничную атмосферу.

Роскошные композиции со свечами/ Фото kvitna

Композиции из шишек

Можно найти интересную композицию и вовсе без хвойных или других зеленых веточек. Сами по себе шишки уже напоминают нам о елке, снежной зиме и Новом году. Или проявите креатив, покрасьте шишки в праздничный белый цвет, добавьте палочки корицы, сушеных фруктов или других природных материалов – и оригинальная новогодняя композиция готова!

Уютные композиции из шишек/ Фото pinterest

Рождественский венок

Классическим рождественскими венками уже никого не удивишь. Сегодня можно найти венок с оригинальным декором на любой вкус! В качестве украшений могут выступать различные вкусности, веточки, рождественские игрушки, деревянные фигурки, сухоцветы, разноцветные ленты и все, на что только способна ваша фантазия.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

К тому же повесить такой венок можно не только на входной двери, но и в гостиной или спальне. Пусть праздник будет с вами повсюду!

Необычный рождественский венок/ Фото kvitna

Рождественский венок из шишек, орехов и сухоцветов/ Фото gsflowersstudio

Композиции с пряничным домиком

Не такой долговечный, но не менее праздничный вариант. Пряничные домики также уже давно стали традиционным атрибутом новогодних праздников. Так почему бы не использовать их в качестве центрального элемента праздничного стола или в качестве дополнения к вашей елке? Такие композиции создают ощущение новогодней сказки у детей и взрослых.

Такие композиции с пряничными домиками выглядят просто сказочно/ Фото lambiente