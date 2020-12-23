7 новогодних букетов и композиций, которые украсят ваш праздничный интерьер – фото
Вот вы уже развесили яркие гирлянды, поставили украшенную елку и повесили снежинки на окна. Однако чего-то все-таки не хватает. Отличным дополнением к вашему интерьеру станут необычные акценты: праздничные букеты и композиции.
Журналисты Life24 подобрали для вас несколько оригинальных вариантов, которые наполнят дом атмосферой новогодних праздников и подарят вам и вашей семье положительные эмоции.
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Маленькая новогодняя елка
Даже если в вашей гостиной уже есть большая елка, то в других комнатах можно поставить ее миниатюрную копию.
Ее можно легко перемещать с одного места на другое и для украшения не понадобится много – всего несколько однотонных елочных игрушек. Или же вы можете заказать уже готовую композицию из веточек, шишек, игрушек и сушеных фруктов, которая создаст праздничную атмосферу в любом помещении.
Елка из веточек, украшенная шишками и елочными игрушками/ Фото gsflowersstudio
Елка с роскошным золотым декором/ Фото kvitna
Букет из хвойных и сухоцветов
Сочетание веточек вечнозеленых растений и сухоцветов не только выглядят стильно, но и создает особый уют дома. Сухоцветы в букетах, в отличие от обычных цветов, имеют одно существенное преимущество – они держат свою форму и сохраняют хороший вид еще очень долгое время.
Обратите внимание на то, что размещать такие букеты можно где угодно, кроме ванной, ведь влага им вредит.
Теплый и уютный букет с сухоцветами/ Фото kvitna
Букет из эвкалипта
Да, звучит очень необычно как для новогоднего декора. Однако такая интересная деталь сделает ваш праздничный интерьер по-настоящему оригинальным, а тонкий приятный аромат эвкалипта добавит уюта в жилище. В монобукетах эвкалипт выглядит благородно и минималистично, одновременно он может выгодно подчеркивать цветы в сборных букетах.
Минималистичный монобукет с эвкалипта/ Фото gsflowersstudio
Композиции со свечами
Свечи – это один из традиционных элементов, которые используют на Новый год и Рождество. Создайте или приобретите интересную праздничную композицию из нескольких свечей, шишек, веточек хвойных и сухоцветов. Прекрасно выглядят в таком ансамбле и различные рождественские фигурки и тканевые бантики.
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Как центральный элемент на рождественском ужине такая композиция из свечей создаст настоящую праздничную атмосферу.
Роскошные композиции со свечами/ Фото kvitna
Композиции из шишек
Можно найти интересную композицию и вовсе без хвойных или других зеленых веточек. Сами по себе шишки уже напоминают нам о елке, снежной зиме и Новом году. Или проявите креатив, покрасьте шишки в праздничный белый цвет, добавьте палочки корицы, сушеных фруктов или других природных материалов – и оригинальная новогодняя композиция готова!
Уютные композиции из шишек/ Фото pinterest
Рождественский венок
Классическим рождественскими венками уже никого не удивишь. Сегодня можно найти венок с оригинальным декором на любой вкус! В качестве украшений могут выступать различные вкусности, веточки, рождественские игрушки, деревянные фигурки, сухоцветы, разноцветные ленты и все, на что только способна ваша фантазия.
К тому же повесить такой венок можно не только на входной двери, но и в гостиной или спальне. Пусть праздник будет с вами повсюду!
Необычный рождественский венок/ Фото kvitna
Рождественский венок из шишек, орехов и сухоцветов/ Фото gsflowersstudio
Композиции с пряничным домиком
Не такой долговечный, но не менее праздничный вариант. Пряничные домики также уже давно стали традиционным атрибутом новогодних праздников. Так почему бы не использовать их в качестве центрального элемента праздничного стола или в качестве дополнения к вашей елке? Такие композиции создают ощущение новогодней сказки у детей и взрослых.
Такие композиции с пряничными домиками выглядят просто сказочно/ Фото lambiente
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