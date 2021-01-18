Початок спільного життя з коханим для багатьох - дуже серйозний крок, про який рано чи пізно замислюється будь-яка пара. Водночас занадто поспішне рішення може неабияк зіпсувати стосунки: побутові сварки руйнують усю романтику. З'ясуємо, як розібратись у тому, чи ви вже готові до такого кроку.

Ви вже довго зустрічаєтесь, але ніяк не наважуєтесь з'їхатись? Life24 приготували для вас список головних ознак, які означають, що ви вже готові до довгого та щасливого життя під одним дахом.

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Це зручно з практичної точки зору

Не найважливіша, проте теж досить вагома причина. Уся ваша косметика вже давно на квартирі у партнера, на своїй квартирі ви буваєте раз на тиждень, а ваші помешкання розташовані на різних кінцях міста і банально незручно так бачитись? Можливо, вам пора перевезти решту своїх речей і не платити за квартиру, на якій вже давно засохли кімнатні рослини через вашу відсутність.

Ви довіряєте один одному

Довіра – це основа будь-яких стосунків. Важливо, щоб між вами не було секретів, а ви вже до цього бачили один одного у різних життєвих ситуаціях, настроях та станах. Ви без проблем один при одному проявляєте свої емоції, нічого не соромитесь та не приховуєте своїх (інколи дивних) звичок? Чудово. Неприємно буде з'ясувати, що ваш хлопець ненавидить вашу кішку, а ви – ні разу не показувались йому без косметики.

Довіра – це найголовніше для пари/ Фото Pexels

Ви плануєте спільне майбутнє

Ви вже не раз говорили про те, як добре було б жити разом, і навіть детально це уявляли до кольору стін у вітальні? Варто це втілювати у життя. При цьому у вас повинні бути схожі цілі на життя. Якщо ваш партнер планує, що ви за рік одружитесь та народити дитину, а вас така перспектива лякає, то краще зупиніться та з'ясуйте цей момент.

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Ви розділили обов'язки

Питання домашніх обов'язків краще з'ясувати "на берегу", адже багато пар сваряться саме через ті самі розкидані шкарпетки та волосся у ванній. Кому більше подобається готувати, а хто з більшим задоволенням прибирає у квартирі. Інакше потім неприємним сюрпризом виявиться, що ваш партнер звик до обслуговування та не збирається навіть мити за собою посуд.

Відразу варто домовитись, хто і якою хатньою роботою буде займатись/ Фото Pexels

Ви обдумали фінансові питання

Неважливо, у якій пропорції ви будете вкладатись у сімейний бюджет чи кожен з вас взагалі матиме лише свій рахунок. Просто завчасно обговоріть це питання, аби потім один з партнерів не відчував, що сам розв'язує всі фінансові питання, а інший не відчував вину за це. Варто навчитись чесно і відкрито говорити про фінанси, а також домовитись про те, хто платить за квартиру, а хто – за їжу до того, як ви почнете разом орендувати квартиру.

Ви вмієте давати один одному вільний простір

Як сильно б ви не кохали один одного, проте життя 24/7 разом ризикує перетворити ваші стосунки на залежність. Тому важливо давати один одному час для себе, мати не тільки спільних друзів та займатись різними хобі. Це дозволить вам довго залишатись цікавими один одному та при цьому не розчинятись у стосунках.

Кожен повинен мати свої захоплення/ Фото Pexels

Вмієте вирішувати конфлікти

Ще одне надзвичайно важливе вміння для пари. Раніше ви могли посваритись і кожен йшов "охолонути" до свого дому, проте в одній квартирі це вже зробити неможливо: ви у замкненому просторі. Навчіться говорити спокійно, відразу висловлювати усі претензії та вислуховувати партнера. Якщо кожне непорозуміння перетворюється у вас на скандал, а кожен місяцями накопичує образи, можливо, вам ще зарано жити разом.

Для пари важливо слухати один одного і разом вирішувати проблеми/ Фото Pexels

Ви дивитесь на речі реально

Ви можете до шаленства один одного кохати та ночувати разом, проте спільне життя – це не постійний марафон слів кохання та романтичних вечорів з вином. Дорослі розуміють, що інколи буває важко прийняти звички інших людей, щось може неймовірно дратувати, а до чогось ви виявились просто не готові. Це нормально.

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Це вас надихає

Зрештою, найважливіше – це ваша інтуїція та ваше самовідчуття. Ви бачите вогонь в очах партнера, коли говорите про спільне життя, а у вас самої думка про це викликає приємні відчуття? Тоді для вас немає перешкод. Пам'ятайте, що ви не повинні робити це через силу, наполягання батьків, постійні питання друзів чи тиск зі сторони партнера.