Начало совместной жизни с любимым для многих - очень серьезный шаг, о котором рано или поздно задумывается любая пара. В то же время слишком поспешное решение может изрядно испортить отношения: бытовые ссоры разрушают всю романтику. Выясним, как разобраться в том, что вы уже готовы к такому шагу.

Вы уже долго встречаетесь, но никак не решаетесь съехаться? Life24 приготовили для вас список главных признаков, которые означают, что вы уже готовы к долгой и счастливой жизни под одной крышей.

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Это удобно с практической точки зрения

Не самая важная, но тоже достаточно веская причина. Вся ваша косметика уже давно на квартире у партнера, на своей квартире вы бываете раз в неделю, а ваши дома расположены на разных концах города и банально неудобно так видеться? Возможно, вам пора перевезти остаток своих вещей и не платить за квартиру, на которой уже давно засохли комнатные растения из-за вашего отсутствия.

Вы доверяете друг другу

Доверие – это основа любых отношений. Важно, чтобы между вами не было секретов, а вы уже до этого видели друг друга в различных жизненных ситуациях, настроениях и состояниях. Вы без проблем друг при друге проявляете свои эмоции, ничего не стыдитесь и не скрывает своих (иногда странных) привычек? Прекрасно. Неприятно будет выяснить, что ваш парень ненавидит вашу кошку, а вы – еще ни разу не показывались ему без косметики.

Доверие – это самое главное для пары / Фото Pexels

Вы планируете совместное будущее

Вы уже не раз говорили о том, как хорошо было бы жить вместе, и представляли это вплоть до цвета стен в гостиной? Стоит это воплощать в жизнь. При этом у вас должны быть схожие цели на жизнь. Если ваш партнер планирует, что вы за год женитесь и родить ребенка, а вас такая перспектива пугает, то лучше остановитесь и выясните этот момент.

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Вы разделили обязанности

Вопрос домашних обязанностей лучше выяснить "на берегу", ведь многие пары ссорятся именно через те же разбросанные носки и волосы в ванной. Кому больше нравится готовить, а кто с большим удовольствием убирает в квартире. Иначе потом неприятным сюрпризом окажется, что ваш партнер привык к обслуживанию и не собирается даже мыть за собой посуду.

Сразу стоит договориться, кто и какой домашней работой будет заниматься / Фото Pexels

Вы обдумали финансовые вопросы

Неважно, в какой пропорции вы будете вкладываться в семейный бюджет или у каждого из вас вообще будет только свой счет. Просто заранее обсудите этот вопрос, чтобы потом один из партнеров не чувствовал, что сам решает все финансовые вопросы, а другой не чувствовал вину за это. Стоит научиться честно и открыто говорить о финансах, а также договориться о том, кто платит за квартиру, а кто – за пищу до того, как вы начнете вместе арендовать квартиру.

Вы умеете давать друг другу свободное пространство

Как сильно бы вы не любили друг друга, но жизнь 24/7 вместе рискует превратить ваши отношения в зависимость. Поэтому важно давать друг другу время для себя, иметь не только общих друзей и заниматься различными хобби. Это позволит вам долго оставаться интересными друг другу и при этом не растворяться в отношениях.

Каждый должен иметь свои увлечения / Фото Pexels

Умеете решать конфликты

Еще одно чрезвычайно важное умение для пары. Ранее вы могли поссориться и каждый шел "остыть" в дом, однако в одной квартире это уже сделать невозможно: вы в замкнутом пространстве. Научитесь говорить спокойно, сразу высказывать все претензии и выслушивать партнера. Если каждое недоразумение превращается у вас на скандал, а каждый месяцами накапливает обиды, возможно, вам еще рано жить вместе.

Для пары важно слушать друг друга и вместе решать проблемы / Фото Pexels

Вы смотрите на вещи реально

Вы можете до неистовства друг друга любить и ночевать вместе, однако совместная жизнь – это не постоянный марафон слов любви и романтических вечеров с вином. Взрослые понимают, что иногда бывает трудно принять привычки других людей, что-то может невероятно раздражать, а к чему вы оказались просто не готовы. Это нормально.

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Это вас вдохновляет

В конце концов, самое важное – это ваша интуиция и ваше самоощущение. Вы видите огонь в глазах партнера, когда говорите о совместной жизни, а у вас самой мысль об этом вызывает приятные ощущения? Тогда для вас нет препятствий. Помните, что вы не должны делать это через силу, по настоянию родителей, из-за постоянных вопросоа друзей или давления со стороны партнера.