Настоящая любовь не заканчивается никогда. Это доказывает история Фреда Пола и Флоренс Харви, которые недавно поженились после почти 70 лет разлуки. Влюбленные встретились из-за потери своих вторых половинок и поняли – теперь они снова будут вместе.

О таком действительно уникальном случае рассказало изданиеCNN.

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Фред и Флоренс познакомились еще 68 лет назад в Канаде. Подростки сразу понравились друг другу. Они гуляли допоздна, тихонько целовались после уроков и ходили на концерты.

Фред Пол в юности / Семейное фото

Флоренс вспоминает один красивый ритуал, который Фред делал для нее. Влюбленные жили на разных берегах местной залива. Поэтому парень каждый вечер в течение двух лет включал перед сном свет на крыльце. Так он желал своей девушке пожелать сладких снов.​

Настоящая трагедия в отношениях произошла, когда Фреду исполнилось 18, а Флоренс – 15. Парень на год переехал в Торонто из-за новой работы. Когда он вернулся, девушки уже не было рядом. Она переселилась вместе с семьей в другой город.​

Флоренс Харви в молодости / Семейное фото

Шли годы, оба влюбленных поженились с другими людьми и завели свои семьи. Уже в почтенном возрасте они смогли найти друг друга – помогли внуки. Поэтому время от времени созванивались, чтобы поздравить с праздниками.

В 2017 году Флоренс распрощалась со своим мужем, с которым они провели вместе целых 57 лет. За это время супруги воспитали 5 детей. Через 2 года горе произошло в семье Фреда. Его жена умерла из-за серьезных проблем со здоровьем.

Флоренс узнала об этом, поэтому решила позвонить, чтобы поддержать Фреда. В тот вечер они вспоминали все: внуков, семью и теплые общие воспоминания.

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Через несколько месяцев Флоренс уехала в Торонто. Женщина очень хотела наконец-то увидеть Фреда. Бабушка и дедушка провели три дня вместе и объявили о решении, которое шокировало их семьи – они будут жениться. Больше разлуки не будет.​

Влюбленные решили пожениться / Фото Pixabay иллюстративное

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Священник, который узаконил церковный брак, навсегда запомнил клятву Флоренс. Это были одни из самых трогательных слов в его жизни.

"Фред, ты был первым парнем, который проводил меня домой, когда я была подростком. Думаю, ты будешь и последним", – сказала Флоренс к Фреду.