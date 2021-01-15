Справжнє кохання не закінчується ніколи. Це доводить історія Фреда Пола та Флоренс Харві, які нещодавно одружилися після майже 70 років розлуки. Закохані зустрілися через втрату своїх других половинок і зрозуміли – тепер вони знову будуть разом.

Про такий справді унікальний випадок розповіло видання CNN.

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Фред і Флоренс познайомилися ще 68 років тому в Канаді. Підлітки одразу сподобалися один одному. Вони гуляли допізна, тихенько цілувалися після уроків та ходили на концерти.

Фред Пол в юності / сімейне фото

Флоренс згадує один красивий ритуал, який Фред робив для неї. Закохані жили на різних берегах місцевої затоки. Тому хлопець кожного вечора упродовж двох років вмикав перед сном світло на ґанку. Так він бажав своїй дівчині солодких снів.

Справжня трагедія у стосунках сталася, коли Фреду виповнилося 18, а Флоренс – 15. Хлопець на рік переїхав в Торонто через нову роботу. Коли він повернувся, дівчини вже не було поруч. Вона переселилася разом із сім’єю в інше місто.

Флоренс Харві в молодості / сімейне фото

Минали роки, обоє закоханих одружилися на інших людях та завели свої сім’ї. Вже в поважному віці вони змогли знайти один одного – допомогли внуки. Тому час від часу зідзвонювалися, щоб привітати зі святами.

У 2017 році Флоренс попрощалася зі своїм чоловіком, з яким вони провели разом цілих 57 років. За цей час подружжя виховало аж 5 дітей. Через 2 роки горе сталося в сім’ї Фреда. Його дружина померла через серйозні проблеми зі здоров’ям.

Флоренс дізналася про це, тому вирішила подзвонити, щоб підтримати Фреда. В той вечір вони згадували все: внуків, сім’ю та щасливі спільні спогади.

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Через кілька місяців Флоренс поїхала в Торонто. Жінка дуже хотіла нарешті побачити Фреда. Бабуся і дідусь провели три дні разом і оголосили рішення, яке шокувало їх сім’ї, – вони будуть одружуватися. Більше розлуки не буде.

Закохані вирішили одружитися / Фото Pixabay ілюстративне

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Священик, який узаконив церковний шлюб, назавжди запам’ятав клятву Флоренс. Це були одні із найзворушливіших слів у його житті.

"Фред, ти був першим хлопцем, який проводив мене додому, коли я була підлітком. Думаю, ти будеш і останнім", – сказала Флоренс до Фреда.