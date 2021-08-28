Вона пояснила, що ситуація сталась в одній із кав'ярень Starbucks штату Юта. Ейв просто працювала за столиком і пила каву, коли до неї підійшов чоловік, сів поруч з нею і почав намагатись познайомитись та зав'язати розмову.

Читайте також Італійці обирають українське: коньяки України відкрили новий експортний напрямок

Ейв він не сподобався, тож вона всіма силами намагалась ввічливо йому відмовити та позбутись його. Нав'язливий залицяльник не відставав і продовжував сидіти поруч:

Це було очевидно: я не хотіла знайомитись ним, казала йому, що у мене є чоловік разів шість. Я навіть говорила, що працюю над терміновим завданням, і у мене немає часу на розмови,

– згадує Ейв

Коли усі ці відмовки не спрацювали, бариста, яка саме стояла за стійкою помітила, наскільки Ейв було дискомфортно з цим чоловіком. Тож вона вирішила рятувати дівчину: підійшла до неї за столик і запропонувала напої, а на вухо прошепотіла: "У нас вже були проблеми з цим чоловіком, якщо він вам якось заважає, дайте знати".

Бариста врятувала дівчину від чоловіка, який до неї приставав / Скриншот з тіктоку @greenybeany420

Спочатку тіктокерка не зрозуміла, про що говорить бариста, проте згодом відчуття небезпеки почало відступати, адже вона була не сама. Згодом бариста не тільки неодноразово питала, чи все добре, і пропонувала води, а й запевнила, що не залишить її тут одну.

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

На радість дівчини, вона також попередила, що весь персонал слідкує за поведінкою чоловіка і в разі чого, Ейв може залишитись тут, а чоловіка виведуть із закладу.

Після цього Ейв відчула себе "досить комфортно" та набралась сміливості зібрати речі, вийти з кав'ярні та сісти до своєї машини. Там вона вже обдумала всю ситуацію і зняла відео:"Який чудовий приклад вони подали. Вони були такими спостережливими, просто були зі мною. Я вдячний за це".

Цікаво Жінка шукала кохання у Starbucks: їй допоміг звичайний стаканчик

Дівчина була дуже вдячна усі працівникам закладу, а особливо небайдужій баристі, які були уважні та дали їй можливість відчути себе безпечно навіть у такій незручній ситуації.