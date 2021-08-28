Она пояснила, что ситуация произошла в одной из кофеен Starbucks штата Юта. Эйв просто работала за столиком и пила кофе, когда к ней подошел мужчина, сел рядом и начал пытаться познакомиться и завязать разговор.

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Эйв он не понравился, и она всеми силами пыталась вежливо отказать и избавиться от него. Навязчивый поклонник не отставал и продолжал сидеть рядом:

Это было очевидно: я не хотела знакомиться ним, говорила ему, что у меня есть муж раз шесть. Я даже говорила, что работаю над срочным заданием, и у меня нет времени на разговоры,

– вспоминает Эйв

Когда все эти отговорки не сработали, бариста , которая как раз стояла за стойкой заметила, насколько Эйв было дискомфортно с этим человеком. Поэтому она решила спасать девушку : подошла к ней за столик и предложила напитки, а на ухо прошептала: "У нас уже были проблемы с этим человеком, если он вам как-то мешает, дайте знать".

Бариста спасла девушку от мужчины, который к ней приставал / Скриншот с тиктока @greenybeany420

Сначала тиктокерша не поняла, о чем говорит бариста, однако впоследствии ощущение опасности начало отступать, ведь она была не одна. Дальше бариста не только постоянно спрашивала, все ли хорошо, и предлагала воды, но и заверила, что не оставит ее здесь одну.

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К радости девушки, она также предупредила, что весь персонал следит за поведением мужчины и в случае чего, Эйв может остаться здесь, а настойчивого посетителя выведут из заведения.

После этого Эйв почувствовала себя "достаточно комфортно" и набралась смелости собрать вещи, выйти из кафе и сесть в свою машину. Там она уже обдумала всю ситуацию и сняла видео: "Какой прекрасный пример они подали. Они были такими наблюдательными, просто были со мной. Я благодарна за это".

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