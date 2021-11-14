Бавляться не лише діти: 10+ майстерних виробів з Lego, які вас здивують
Джерело:24 канал
Хто сказав, що конструктор Lego - це виключно дитяча забавка? Для багатьох талановитих дорослих ця популярна гра перетворилась на справжнє захоплення і можливість проявити свою безмежну фантазію.
Ми підібрали кільки прикладів, як зі звичайного конструктора можна зробити направду дивовижні, а часом і досить практичні речі. Букет для коханої, точна репродукція відомого шедевра чи навіть кольоровий вітраж – і все це з Lego! Спробуєте й собі створити щось оригінальне з конструктора?
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