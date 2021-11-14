Ми підібрали кільки прикладів, як зі звичайного конструктора можна зробити направду дивовижні, а часом і досить практичні речі. Букет для коханої, точна репродукція відомого шедевра чи навіть кольоровий вітраж – і все це з Lego! Спробуєте й собі створити щось оригінальне з конструктора?

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"Я подарував своїй дружині квіти з Lego на її День народження"

Фото Reddit CapnFancyPants

"Мій син попросив мозаїку Бебі Йоди на свій День народження"

Мій син попросив мозаїку Бебі Йоди на свій день народження

Фото Reddit WetWired

"Мене попросили зробити модель місцевого паба з Lego!"

Фото Reddit Itsafiresale

Чоловік, зроблений з конструктора перед входом до німецького Леголенду

Чоловік, зроблений з конструктора перед входом до німецького Леголенду

Фото Reddit sysmimas

"Це величезний Титанік на виставці Lego в Брісбені"

Фото Reddit IGotDibsYo

Як це можливо зробити?

Як це можливо зробити?

Фото Reddit brickbending

Просто гігантські соняшники!

Просто гігантські соняшники!

Фото Reddit NutellaOreoReeses

"Я спроєктував сукулент з Lego"

Фото Reddit Petrolstatus4

"Вітражне скло" з Lego

Фото Reddit chems4beller

"Жираф, повністю зроблений з Lego в місцевому торговому центрі"

Фото Reddit YourLordZorp

Цікаво Сотні кілометрів заради мистецтва: велосипедист малює картинки за допомогою GPS-маршруту

Креативна репродукція "Мони Лізи"

Креативна репродукція

Фото Reddit tofu_with_tenacity

"Художник Франції разом з місцевими школярами заповнили блоками Lego пошкодження від бомбардувань після Другої світової війни на старих будівлях"

Фото Reddit benbernards

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"У моїй перукарні біля стійки реєстрації є Lego-версія їх салону"

Фото Reddit gregofdeath