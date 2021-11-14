Ми підібрали кільки прикладів, як зі звичайного конструктора можна зробити направду дивовижні, а часом і досить практичні речі. Букет для коханої, точна репродукція відомого шедевра чи навіть кольоровий вітраж – і все це з Lego! Спробуєте й собі створити щось оригінальне з конструктора?

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"Я подарував своїй дружині квіти з Lego на її День народження"

Фото Reddit CapnFancyPants

"Мій син попросив мозаїку Бебі Йоди на свій День народження"

Фото Reddit WetWired

"Мене попросили зробити модель місцевого паба з Lego!"

Фото Reddit Itsafiresale

Чоловік, зроблений з конструктора перед входом до німецького Леголенду

Фото Reddit sysmimas

"Це величезний Титанік на виставці Lego в Брісбені"

Фото Reddit IGotDibsYo

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Як це можливо зробити?

Фото Reddit brickbending

Просто гігантські соняшники!

Фото Reddit NutellaOreoReeses

"Я спроєктував сукулент з Lego"

Фото Reddit Petrolstatus4

"Вітражне скло" з Lego

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"Жираф, повністю зроблений з Lego в місцевому торговому центрі"

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Креативна репродукція "Мони Лізи"

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"Художник Франції разом з місцевими школярами заповнили блоками Lego пошкодження від бомбардувань після Другої світової війни на старих будівлях"

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"У моїй перукарні біля стійки реєстрації є Lego-версія їх салону"

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