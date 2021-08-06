Раніше ми вже розповідали про блогерку Брі Ленехан, яка змогла схуднути на 20 кілограмів, при цьому не обмежуючи себе в їжі. На своїй сторінці дівчина не тільки розповідає про свій важкий шлях до схуднення, але й публікує кумедні колажі, в яких показує шанувальникам свою "справжню" форму – зі складками та животиком.

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На першому фото Брі завжди приймає вигідну позу, втягує живіт, трохи відводить таз назад та натягує повище білизну чи лосини. А у другій частині дівчина показує себе такою, як вона є – розслабленою, без неприродного позування. Вона доводить, що правильний одяг та поза можуть будь з кого зробити модель.

Брі не соромиться викладати фото в обтягуючому одязі, білизні чи купальнику, де видно усе те, що дівчата схильні вважати у собі недоліками. Блогерка переконує: саме це звичайний стан тіла, і таким його треба любити, а не ті ідеальні картинки, які нам показують соцмережі.

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Дівчина закликає не заганяти себе у комплекси через чужі вилизані фото в інстаграмі й пам'ятати, що всі – живі люди:

Немає нічого поганого в тому, щоб працювати над собою. Але хочу нагадати вам, що жінка, яка регулярно займається спортом, добре харчується і веде здоровий спосіб життя, може мати жир на животі, целюліт, розтяжки та не завжди виглядати так підтягнуто, як на фото в соцмережі,

– пише Брі

На блогерку підписано вже понад 400 тисяч шанувальників, які із захопленням слідкують за її історією та підтримують цінності Брі.

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