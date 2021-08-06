Ранее мы уже рассказывали о блогера Бри Ленехан, которая смогла похудеть на 20 килограммов, при этом не ограничивая себя в еде. На своей странице девушка не только рассказывает о трудном пути к похудению, но и публикует забавные коллажи, в которых показывает поклонникам свою "настоящую" форму – со складками и животиком.

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На первом фото Бри всегда принимает выгодную позу , втягивает живот, немного отводит таз назад и натягивает повыше белье или лосины. А во второй части девушка показывает себя такой, какая она есть – расслабленной, без неестественного позирования. Она доказывает, что правильная одежда и поза могут из кого угодно сделать модель.

Бри не стесняется выкладывать фото в обтягивающей одежде, белье или купальнике , где видно все то, что девушки склонны считать в себе недостатками. Блогерша убеждает: именно это обычное состояние тела, и таким его надо любить, а не те идеальные картинки, которые нам показывают соцсети.

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Девушка призывает не загонять себя в комплексы из-за чужих вылизанных фото в инстаграме и помнить, что все мі – живые люди:

Нет ничего плохого в том, чтобы работать над собой. Но хочу напомнить вам, что женщина, которая регулярно занимается спортом, хорошо питается и ведет здоровый образ жизни, может иметь жир на животе, целлюлит, растяжки и не всегда выглядеть так подтянуто, как на фото в соцсети,

– пишет Бри

На блогергшу подписано уже более 400 тысяч поклонников, которые с восторгом следят за ее историей и поддерживают ценности Бри.