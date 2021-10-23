Букет з пончиків для нареченої: 10+ молодят, які зламали весільні стереотипи

І хоч кожне весілля - це завжди особлива історія, та все ж зазвичай наречені дотримуються прийнятих традицій. Проте дехто наважується порушити правила та привнести у традиційне свято дрібку індивідуальності та сучасності!

Одна любителька солодкого замість банального букета з квітів обрала для себе елегантний весільний букет з пончиків, інші ж наречені одягли на святкування типовий наряд рокерів, відкинувши смокінг та сукню. Усі ці пари зробили зі свого найщасливішого дня справжнє шоу – пропонуємо насолодитись ним разом.

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Наречена тримає солодкий букет з пончиків

Фото інстаграм dessertboxes

Нареченим пасує маска коня та Дарта Вейдера

Фото Reddit Hoptoitmofo

Пара скопіювала знамените фото баскетболістів

Фото Reddit kirkkkkkkk

"А я ще була скептично налаштована, коли мій чоловік захотів, щоб на нашому весіллі був контактний зоопарк…"

Фото Reddit acassidything

"Мої батьки у день свого весілля"

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Фото imgur huns

"Мій 6-річний двоюрідний брат був діджеєм на весіллі своєї мами"

Фото Reddit PokemonMasterZo

Ця пара вирішила одягнути святково навіть домашніх улюбленців

Фото фейсбук fleur•ish

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Головне – це добряче повеселитись на святі!

Фото Reddit TehPunkluck

Пухнастих гостей на весіллі молодята не планували

Фото imgur sarah

"Ми витратили всього 12 доларів на наше весілля, а сукню купили в комісійному магазині"

Фото imgur gizmoat14

Чоловік програв парі

"За 5 років до мого весілля друг сказав моїй дружині, що одягне рожеве плаття на наше весілля, якщо ми коли-небудь дійсно одружимося".

Фото Reddit livefast6221

Сукня, натхненна однією із персонажок відеоігор – Зельдою

Фото imgur penguins4peace

До теми 10+ наречених, які вдягнули бюджетні сукні та виглядають в них на мільйон

Оригінальний паперовий букет

Фото imgur chelseydagger