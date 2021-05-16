Ми зібрали для вас 15 дивних та дещо несподіваних випадків на весіллях з усього світу. Бувають дуже кумедні ситуації: інколи свекруха додумається прийти на свято у весільному платті або ж близький друг вирішить одягнути костюм динозавра. Поїхали!

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Наречена хоче більше ігристого!

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Дуже-дуже дивна весільна фотографія

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"Мій найкращий друг нарешті прислав запрошення на весілля. Тут пише: "Приходь на весілля, невдаха"

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Все пішло не за планом...

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Свекруха чомусь одягнула таке ж плаття, як і наречена

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Жінка зліва – не наречена, а звичайний гість

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Ого! Це ж весілля у супермаркеті!

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А тут весілля на заправці!

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Що тут відбувається?

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Оце так весільний торт!

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Наречений так напився на весіллі, що мама почала його годувати

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Цікаве місце для весілля

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Ця жінка – просто гість на весіллі, а не наречена

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Футбольні фанати

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