Мы собрали для вас 15 странных и несколько неожиданных случаев на свадьбах по всему миру. Бывают очень забавные ситуации: иногда свекровь додумается прийти на праздник в свадебном платье или же близкий друг решит одеть костюм динозавра. Поехали!
Интересно Неудачная идея: мужчина случайно набил иероглифы, из-за которых теперь стыдно
Невеста хочет больше игристого!
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Очень-очень странная свадебная фотография
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"Мой лучший друг наконец прислал приглашение на свадьбу. Здесь пишет: "Приходи на свадьбу, неудачник"
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Все пошло не по плану...
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Свекровь почему-то надела такое же платье, как и невеста
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Женщина слева – не невеста, а обычный гость
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Ого! Это же свадьба в супермаркете!
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А здесь свадьба на заправке!
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Что здесь происходит?
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Вот это свадебный торт!
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Жених так напился на свадьбе, что мама начала его кормить
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Интересное место для свадьбы
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Эта женщина – просто гость на свадьбе, а не невеста
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Интересно Девушка поразила миллионы людей своими татуировками: как они выглядят
Футбольные фанаты
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