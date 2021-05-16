Мы собрали для вас 15 странных и несколько неожиданных случаев на свадьбах по всему миру. Бывают очень забавные ситуации: иногда свекровь додумается прийти на праздник в свадебном платье или же близкий друг решит одеть костюм динозавра. Поехали!

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Невеста хочет больше игристого!

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Очень-очень странная свадебная фотография

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"Мой лучший друг наконец прислал приглашение на свадьбу. Здесь пишет: "Приходи на свадьбу, неудачник"

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Все пошло не по плану...

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Свекровь почему-то надела такое же платье, как и невеста

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Женщина слева – не невеста, а обычный гость

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Ого! Это же свадьба в супермаркете!

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А здесь свадьба на заправке!

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Что здесь происходит?

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Вот это свадебный торт!

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Жених так напился на свадьбе, что мама начала его кормить

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Интересное место для свадьбы

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Эта женщина – просто гость на свадьбе, а не невеста

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Футбольные фанаты

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