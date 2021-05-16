Буває ж таке: 15 дивних весільних фото, які вас здивують

Весілля – один із найвідповідальніших моментів в житті молодят. До нього готуються не один день, але ніхто не застрахований від дивних провалів. Про це точно знають герої нашої добірки.
Ми зібрали для вас 15 дивних та дещо несподіваних випадків на весіллях з усього світу. Бувають дуже кумедні ситуації: інколи свекруха додумається прийти на свято у весільному платті або ж близький друг вирішить одягнути костюм динозавра. Поїхали!
Цікаво Невдала ідея: чоловік випадково набив ієрогліфи, які його осоромили
Наречена хоче більше ігристого!
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Дуже-дуже дивна весільна фотографія
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"Мій найкращий друг нарешті прислав запрошення на весілля. Тут пише: "Приходь на весілля, невдаха"
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Все пішло не за планом...
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Свекруха чомусь одягнула таке ж плаття, як і наречена
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Жінка зліва – не наречена, а звичайний гість
Фото RedditКраєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO
Ого! Це ж весілля у супермаркеті!
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А тут весілля на заправці!
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Що тут відбувається?
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Оце так весільний торт!
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Наречений так напився на весіллі, що мама почала його годувати
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Цікаве місце для весілля
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Ця жінка – просто гість на весіллі, а не наречена
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Цікаво Дівчина вразила мільйони людей своїми татуюваннями: як вони виглядають
Футбольні фанати
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