Вважаєте, що алкоголь можна заїдати будь-якими стравами? Це не зовсім так, адже у поєднанні з деякими продуктами він часто викликає неприємні відчуття на ранок після вечірки. Проте є способи розважатись та насолоджуватись закусками без шкоди для здоров'я.

Life24 розповідає, чим заїдати алкоголь, щоб наступного дня ви не відчували наслідків для свого організму.

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Що не потрібно вживати до алкоголю

Жирна їжа. Так, заїдаючи алкоголь ковбасами чи смаженим м'ясом ви будете королем вечірки, адже довго не п'янітимете. Проте такі продукти лише відкладають сп'яніння: алкоголь повільніше всмоктується в кров, і ви можете просто відразу не відчути, що випили зайвого. Окрім того, вони дають додаткове навантаження на печінку та підшлункову, шкодячи вашому здоров'ю.

Смажене м'ясо з приправами та картоплею-фрі – не найкраще рішення для закуски/Фото foodiesfeed

Гостра їжа. Велика кількість спецій подразнює слизову оболонку шлунка і кішківника, алкоголь має той самий ефект. Тому поєднання гострої їжі і алкоголю – це вибухова суміш, яка не надто корисна для вашого організму, викликає відчуття важкості у шлунку та печії.

Десерти. Шоколад, торти, тістечка чи морозиво – всі ці продукти містять у собі глюкозу, яку організм буде розщеплювати у першу чергу і лише потім – алкоголь. В результаті ви швидше сп'янієте, а через інтоксикацію організму на ранок вас чекатиме неприємний сюрприз у вигляді похмілля.

Чим краще заїдати алкоголь

Найкраще до алкоголю їсти продукти, які легко засвоюються.

Легкі закуски з овочей або фруктів позитивно впливають на обмін речовин, адже в них багато клітковини. Так організм буде ефективно справлятись з алкоголем, і ви уникнете важкого похмілля зранку. Хорошим рішенням для закуски будуть яблука, запечена чи відварна картопля, яка завдяки крохмалю діє як абсорбент, або фруктові чи овочеві салати. З останніми будьте уважні, адже їх часто заправляють жирним соусом.

Чудовим варіантом для закуски стане овочевий салат/ Фото Freepic

Нежирне м'ясо також непоганий варіант для застілля. Воно дуже повільно переварюється, а тому ви довше будете відчувати себе ситим. Водночас, воно не шкодить так печінці і підшлунковій, як жирна смажена їж

Продукти з органічними кислотами: квашена капуста, солені огірки, мед, лимон тощо. Вони прискорюють обмін речовин та зменшують навантаження алкоголю на печінку.

Що ще?

Існує ще кілька правил, які допоможуть вам добре почуватись під час застілля і після нього.