Чем заедать алкоголь, чтобы не было ощущения тяжести: полезные советы
Считаете, что алкоголь можно заедать любыми блюдами? Это не совсем так, ведь в сочетании с некоторыми продуктами он часто вызывает неприятные ощущения на утро после вечеринки. Однако есть способы развлекаться и наслаждаться закусками без вреда для здоровья.
Life24 рассказывает, чем заедать алкоголь, чтобы на следующий день вы не чувствовали последствий для своего организма.
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Что не нужно есть с алкоголем
Жирная пища. Да, заедая алкоголь колбасами или жареным мясом вы будете королем вечеринки, ведь сможете долго не пьянеть. Однако такие продукты только откладывают опьянение: алкоголь медленнее всасывается в кровь, и вы можете просто сразу не почувствовать, что выпили лишнего. Кроме того, они дают дополнительную нагрузку на печень и поджелудочную, вредя вашему здоровью.
Жареное мясо с приправами и картофелем-фри - не лучшее решение для закуски / Фото foodiesfeed
Острая еда. Большое количество специй раздражает слизистую оболочку желудка и кишечника, алкоголь имеет тот же эффект. Поэтому сочетание острой пищи и алкоголя – это взрывная смесь, которая не слишком полезна для вашего организма, вызывая ощущение тяжести в желудке и изжогу.
Десерты. Шоколад, торты, пирожные или мороженое – все эти продукты содержат в себе глюкозу, которую организм будет расщеплять в первую очередь и только потом – алкоголь. В результате вы быстро опьянеете, а из-за интоксикации орнанизма утром вас будет ждать неприятный сюрприз в виде похмелья.
Чем лучше заедать алкоголь
Лучше к алкоголю подбирать продукты, которые легко усваиваются.
Легкие закуски из овощей или фруктов положительно влияют на обмен веществ, ведь в них много клетчатки. Так организм будет эффективно справляться с алкоголем, и вы избежите тяжелого похмелья утром. Хорошим решением для закуски будут яблоки, запеченная или отварная картошка, которая благодаря действию крахмала действует как абсорбент, или фруктовые или овощные салаты. С последними будьте внимательны, ведь их часто заправляют жирным соусом.
Прекрасным вариантом для закуски станет овощной салат / Фото Freepic
Нежирное мясо также неплохой вариант для застолия. Оно очень медленно переваривается, поэтому вы дольше будете чувствовать себя сытым. В то же время, оно не вредит так печени и поджелудочной, как жирная жареная пища.
Продукты с органическими кислотами: квашеная капуста, соленые огурцы, мед, лимон и др. Они ускоряют обмен веществ и уменьшают нагрузку алкоголя на печень.
Что еще?
Существует еще несколько правил, которые помогут вам хорошо себя чувствовать во время застолья и после него.
- Пейте больше воды. Вода или яблочный сок помогут быстрее вывести алкоголь из организма. К тому же, перебрать с водой, в отличие от алкоголя, невозможно.
- Не переедайте. Это общее правило, которое действует очень просто: чем больше вы едите, тем меньше чувствуете действие алкоголя, тем выше риск выпить лишнего и наутро страдать от похмелья. Мы уже рассказывали, как не переедать за праздничным столом. Конечно, пить на голодный желудок – тоже не лучшая идея, поэтому следите за своим организмом и не ешьте лишнего.
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