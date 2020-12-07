Считаете, что алкоголь можно заедать любыми блюдами? Это не совсем так, ведь в сочетании с некоторыми продуктами он часто вызывает неприятные ощущения на утро после вечеринки. Однако есть способы развлекаться и наслаждаться закусками без вреда для здоровья.

Life24 рассказывает, чем заедать алкоголь, чтобы на следующий день вы не чувствовали последствий для своего организма.

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Что не нужно есть с алкоголем

Жирная пища. Да, заедая алкоголь колбасами или жареным мясом вы будете королем вечеринки, ведь сможете долго не пьянеть. Однако такие продукты только откладывают опьянение: алкоголь медленнее всасывается в кровь, и вы можете просто сразу не почувствовать, что выпили лишнего. Кроме того, они дают дополнительную нагрузку на печень и поджелудочную, вредя вашему здоровью.

Жареное мясо с приправами и картофелем-фри - не лучшее решение для закуски / Фото foodiesfeed

Острая еда. Большое количество специй раздражает слизистую оболочку желудка и кишечника, алкоголь имеет тот же эффект. Поэтому сочетание острой пищи и алкоголя – это взрывная смесь, которая не слишком полезна для вашего организма, вызывая ощущение тяжести в желудке и изжогу.

Десерты. Шоколад, торты, пирожные или мороженое – все эти продукты содержат в себе глюкозу, которую организм будет расщеплять в первую очередь и только потом – алкоголь. В результате вы быстро опьянеете, а из-за интоксикации орнанизма утром вас будет ждать неприятный сюрприз в виде похмелья.

Чем лучше заедать алкоголь

Лучше к алкоголю подбирать продукты, которые легко усваиваются.

Легкие закуски из овощей или фруктов положительно влияют на обмен веществ, ведь в них много клетчатки. Так организм будет эффективно справляться с алкоголем, и вы избежите тяжелого похмелья утром. Хорошим решением для закуски будут яблоки, запеченная или отварная картошка, которая благодаря действию крахмала действует как абсорбент, или фруктовые или овощные салаты. С последними будьте внимательны, ведь их часто заправляют жирным соусом.

Прекрасным вариантом для закуски станет овощной салат / Фото Freepic

Нежирное мясо также неплохой вариант для застолия. Оно очень медленно переваривается, поэтому вы дольше будете чувствовать себя сытым. В то же время, оно не вредит так печени и поджелудочной, как жирная жареная пища.

Продукты с органическими кислотами: квашеная капуста, соленые огурцы, мед, лимон и др. Они ускоряют обмен веществ и уменьшают нагрузку алкоголя на печень.

Что еще?

Существует еще несколько правил, которые помогут вам хорошо себя чувствовать во время застолья и после него.