Чим зайнятись вдома наодинці, якщо стало нудно: 15 цікавих ідей
Якщо вийшло так, що на цих вихідних ви залишились вдома самі, не сумуйте. Залишитись наодинці з самим собою – зовсім не нудно, це чудова можливість весело та приємно провести час.
Джерело:The Oprah magazine
Ось список речей, які можна робити вдома на самоті, щоб не занудьгувати та провести ці дні з користю для себе. Зробіть те, про що давно мріяли, спробуйте щось нове та й просто порадуйте себе.
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Зробіть собі коктейль
Хто сказав, що вечірки на одну людину не буває? Знайдіть інструкції для початківців і створіть цікаві коктейлі, яких ви ще не пробували, самостійно. Згодом ви зможете похизуватись своїми вміннями перед друзями.
Зробіть вдома цікавий коктейль / Фото Unsplash
Співайте в караоке
Де коктейлі – там і веселий настрій і, звісно ж, караоке. Вмикайте улюблені пісні та насолоджуйтесь! Лише не забувайте про режим тиші, нікому не потрібні сварки з сусідами.
Малювання – це легко
Зараз дуже популярні картини за номерами. Це простий спосіб відчути себе художником і створити справжній шедевр. І для цього вам не потрібні знання перспективи чи анатомії – у таких наборах вже є все для вашої творчості.
Спробуйте картини по номерах / Фото akops
Спробуйте новий макіяж
Не важливо, що вам найближчі кілька днів не потрібно нікуди виходити. Випустіть на волю усю свою фантазію і красуйтесь перед дзеркалом. А допоможуть вам у цьому численні уроки на Ютубі, які надихнуть вас та допоможуть розібратись з новою палеткою тіней.
Передивіться свої книги
Як давно ви заглядали до своєї книжкової полиці? Отож-бо. Струсіть порохи з книг, передивіться та розсортуйте їх. Неважливо, за кольором чи алфавітом, це впорядкує вашу бібліотеку. Можливо, вам трапиться книга, яку ви захочете перечитати або ж навпаки – віддати комусь чи продати.
Переберіть свою бібліотеку / Фото Unsplash
Вивчіть новий танець
Нова хореографія – це завжди цікаво та захоплююче. Знайдіть покрокові уроки на Ютубі, вмикайте музику і навчіть своє тіло рухатись по-новому. Спочатку може не виходити, проте з практикою ви почнете рухатись краще і пишатиметесь собою.
Медитуйте
Це чудовий спосіб уповільнитись, відпочити від робочого тижня та очистити свої думки. Використовуйте спеціальні додатки чи відеоуроки. Можете робити це зранку, ввечері чи посеред дня – зрештою, це ваші вихідні.
Медитація допоможе розслабитися / Фото Pexels
Передивіться старі фото
Зараз ми так рідко друкуємо фотографії. Проте саме можливість потримати світлини в руках і дарують нам тепле відчуття ностальгії. Тому саме час відібрати найкращі фото зі свого хмарного сховища, щоб видрукувати їх. Заодно й передивитесь їх усі та згадаєте приємні моменти.
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Зв'яжіть щось тепле
В'язання – це теж свого роду медитативний процес, який заспокоює та знижує тривогу. Почніть з чогось простого, наприклад, з шарфа. Цей предмет гардеробу легко зв'язати, і він ще довго вам служитиме.
В'язання добре заспокоює / Фото Pexels
Зустрічайте світанки
Ми зазвичай так поспішаємо зранку і такі заклопотані ввечері, що часу просто подивитись на небо у нас немає. А на вихідних спробуйте прокинути раніше і зустріти світанок, це справді надихає. Спостерігайте за природою – вона вражаюча.
Складайте пазли
Ще одне заняття, яке чудово розвиває уважність і заспокоює. Оберіть картинку собі до смаку, стандартні прямокутні чи оригінальні круглі пазли – і складайте їх хоч цілий день, не забуваючи й про розминку час від часу.
Пазли – це дуже цікаве заняття / Фото Unsplash
Напишіть власну історію
Уявіть себе письменником і спробуйте скласти якусь історію, засновану на власному досвіді або ж і зовсім вигадану. Це цікавий спосіб розвинути свою креативність та вивільнити ті ідеї, про які ви й не здогадувались.
Приготуйте щось нове
У вас точно є збережено кілька десятків рецептів на Ютубі, в інстаграмі чи пінтересті. Можливо, нарешті прийшов час спробувати якийсь із них?
Приготуйте щось смачне / Фото Pexels
Влаштуйте домашній сад
Багатьом здається, що садівництво – це важко і нудно. Проте насправді кожному під силу посадити на підвіконні трохи шпинату чи іншої зелені. Це не тільки корисно: ви із захватом спостерігатимете, як щодня ваші рослинки стають все більшими.
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Відкладіть гаджети
Як варіант, ви можете влаштувати день детоксу і не читати новини, не перевіряти пошту і не заходити у соцмережі. Читайте книги, вийдіть на прогулянку і займайтесь іншими справами офлайн. Дайте собі відпочити від потоку інформації – це підвищить вашу продуктивність і поліпшить сон.
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