Если получилось так, что на этих выходных вы остались дома одни, не унывайте. Остаться наедине с самим собой – вовсе не скучно, это прекрасная возможность весело и приятно провести время.

Вот список вещей, которые можно делать дома в одиночестве, чтобы не заскучать и провести эти дни с пользой для себя. Сделайте то, о чем давно мечтали, попробуйте что-то новое и просто порадуйте себя.

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Сделайте себе коктейль

Кто сказал, что вечеринки на одного человека не бывает? Найдите инструкции для начинающих и создайте интересные коктейли, которых вы еще не пробовали, самостоятельно. Позже вы сможете похвастаться своими умениями перед друзьями.

Сделайте дома интересный коктейль / Фото Unsplash

Пойте в караоке

Где коктейли – там и веселое настроение и, конечно же, караоке. Включайте любимые песни и наслаждайтесь! Только не забывайте о режиме тишине, никому не нужны ссоры с соседями.

Рисование – это легко

Сейчас очень популярны картины по номерам. Это простой способ почувствовать себя художником и создать настоящий шедевр. И для этого вам не нужны знания перспективы или анатомии – в таких наборах уже есть все для вашего творчества.

Попробуйте картины по номерам / Фото akops

Попробуйте новый макияж

Не важно, что вам ближайшие несколько дней не нужно никуда выходить. Выпустите на волю всю свою фантазию и щеголяйте перед зеркалом. А помогут вам в этом многочисленные уроки на Ютубе, которые вдохновят вас и помогут разобраться с новой палетки теней.

Пересмотрите свои книги

Как давно вы заглядывали на свою книжной полке? То-то же. Встряхните пыль с книг, просмотрите и рассортируйте их. Неважно, по цвету или алфавиту, это упорядочит вашу библиотеку. Возможно, вам попадется книга, которую вы захотите перечитать или же наоборот – отдать кому-то или продать.

Переберите свою библиотеку / Фото Unsplash

Изучите новый танец

Новая хореография – это всегда интересно и увлекательно. Найдите пошаговые уроки на Ютубе, включайте музыку и научите свое тело двигаться по-новому. Сначала может не получаться, но с практикой вы начнете двигаться лучше и гордиться собой.

Медитируйте

Это способ замедлиться, отдохнуть от рабочей недели и очистить свои мысли. Используйте специальные приложения или видеоуроки. Вы можете делать это утром, вечером или в середине дня – в конце концов, это ваши выходные.

Медитация поможет расслабиться / Фото Pexels

Пересмотрите старые фото

Сейчас мы так редко печатаем фотографии. Однако именно возможность подержать фотографии в руках и дарит нам теплое чувство ностальгии. Поэтому самое время отобрать лучшие фото со своего облачного хранилища, чтобы напечатать их. Заодно и пересмотрите их все и вспомните приятные моменты.

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Свяжите что-то теплое

Вязание – это тоже своего рода медитативный процесс, который успокаивает и снижает тревогу. Начните с чего-то простого, например, с шарфа. Этот предмет гардероба легко связать, и он еще долго будет вам служить.

Вязание хорошо успокаивает / Фото Pexels

Встречайте рассветы

Мы обычно так спешим утром и так заняты вечером, что времени просто посмотреть на небо у нас нет. А на выходных попробуйте встать пораньше и встретить рассвет, это действительно вдохновляет. Наблюдайте за природой – она ​​потрясающая.

Складывайте пазлы

Еще одно занятие, которое прекрасно развивает внимательность и успокаивает. Выберите картинку себе по вкусу, стандартные прямоугольные или оригинальные круглые пазлы – и складывайте их хоть целый день, не забывая и о разминке время от времени.

Пазлы – это очень интересное занятие / Фото Unsplash

Напишите свою историю

Представьте себя писателем и попробуйте составить какую-то историю, основанную на собственном опыте или же и вовсе вымышленную. Это интересный способ развить свою креативность и высвободить те идеи, о которых вы и не догадывались.

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Приготовьте что-то новое

У вас точно есть имеет несколько десятков рецептов на Ютубе, в инстаграме или пинтересте. Возможно, наконец пришло время попробовать один из них?

Приготовьте что-нибудь вкусное / Фото Pexels

Устройте домашний сад

Многим кажется, что садоводство - это тяжело и скучно. Однако в действительности каждому под силу посадить на подоконнике немного шпината или другой зелени. Это не только полезно: вы с восторгом наблюдать, как каждый день ваши растеньица становятся все больше.

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Отложите гаджеты

Как вариант, вы можете устроить день детокса и не читать новости, не проверять почту и не заходить в соцсети. Читайте книги, выйдите на прогулку и занимайтесь другими делами офлайн. Дайте себе отдохнуть от потока информации – это повысит вашу производительность и улучшит сон.