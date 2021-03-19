Чим зайнятись вдома наодинці, якщо стало нудно: 15 цікавих ідей

Якщо вийшло так, що на цих вихідних ви залишились вдома самі, не сумуйте. Залишитись наодинці з самим собою – зовсім не нудно, це чудова можливість весело та приємно провести час.

Ось список речей, які можна робити вдома на самоті, щоб не занудьгувати та провести ці дні з користю для себе. Зробіть те, про що давно мріяли, спробуйте щось нове та й просто порадуйте себе.

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Зробіть собі коктейль

Хто сказав, що вечірки на одну людину не буває? Знайдіть інструкції для початківців і створіть цікаві коктейлі, яких ви ще не пробували, самостійно. Згодом ви зможете похизуватись своїми вміннями перед друзями.

Зробіть вдома цікавий коктейль / Фото Unsplash

Співайте в караоке

Де коктейлі – там і веселий настрій і, звісно ж, караоке. Вмикайте улюблені пісні та насолоджуйтесь! Лише не забувайте про режим тиші, нікому не потрібні сварки з сусідами.

Малювання – це легко

Зараз дуже популярні картини за номерами. Це простий спосіб відчути себе художником і створити справжній шедевр. І для цього вам не потрібні знання перспективи чи анатомії – у таких наборах вже є все для вашої творчості.

Спробуйте картини по номерах / Фото akops

Спробуйте новий макіяж

Не важливо, що вам найближчі кілька днів не потрібно нікуди виходити. Випустіть на волю усю свою фантазію і красуйтесь перед дзеркалом. А допоможуть вам у цьому численні уроки на Ютубі, які надихнуть вас та допоможуть розібратись з новою палеткою тіней.

Передивіться свої книги

Як давно ви заглядали до своєї книжкової полиці? Отож-бо. Струсіть порохи з книг, передивіться та розсортуйте їх. Неважливо, за кольором чи алфавітом, це впорядкує вашу бібліотеку. Можливо, вам трапиться книга, яку ви захочете перечитати або ж навпаки – віддати комусь чи продати.

Переберіть свою бібліотеку / Фото Unsplash

Вивчіть новий танець

Нова хореографія – це завжди цікаво та захоплююче. Знайдіть покрокові уроки на Ютубі, вмикайте музику і навчіть своє тіло рухатись по-новому. Спочатку може не виходити, проте з практикою ви почнете рухатись краще і пишатиметесь собою.

Медитуйте

Це чудовий спосіб уповільнитись, відпочити від робочого тижня та очистити свої думки. Використовуйте спеціальні додатки чи відеоуроки. Можете робити це зранку, ввечері чи посеред дня – зрештою, це ваші вихідні.

Медитація допоможе розслабитися / Фото Pexels

Передивіться старі фото

Зараз ми так рідко друкуємо фотографії. Проте саме можливість потримати світлини в руках і дарують нам тепле відчуття ностальгії. Тому саме час відібрати найкращі фото зі свого хмарного сховища, щоб видрукувати їх. Заодно й передивитесь їх усі та згадаєте приємні моменти.

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Зв'яжіть щось тепле

В'язання – це теж свого роду медитативний процес, який заспокоює та знижує тривогу. Почніть з чогось простого, наприклад, з шарфа. Цей предмет гардеробу легко зв'язати, і він ще довго вам служитиме.

В'язання добре заспокоює / Фото Pexels

Зустрічайте світанки

Ми зазвичай так поспішаємо зранку і такі заклопотані ввечері, що часу просто подивитись на небо у нас немає. А на вихідних спробуйте прокинути раніше і зустріти світанок, це справді надихає. Спостерігайте за природою – вона вражаюча.

Складайте пазли

Ще одне заняття, яке чудово розвиває уважність і заспокоює. Оберіть картинку собі до смаку, стандартні прямокутні чи оригінальні круглі пазли – і складайте їх хоч цілий день, не забуваючи й про розминку час від часу.

Пазли – це дуже цікаве заняття / Фото Unsplash

Напишіть власну історію

Уявіть себе письменником і спробуйте скласти якусь історію, засновану на власному досвіді або ж і зовсім вигадану. Це цікавий спосіб розвинути свою креативність та вивільнити ті ідеї, про які ви й не здогадувались.

Приготуйте щось нове

Неймовірні виноробні, вражаючі факти про вино та практичні поради – дізнавайтесь про найцікавіші новинки у світі вина та поповнюйте свою винну колекцію в інтернет-магазині SHABO.

У вас точно є збережено кілька десятків рецептів на Ютубі, в інстаграмі чи пінтересті. Можливо, нарешті прийшов час спробувати якийсь із них?

Приготуйте щось смачне / Фото Pexels

Влаштуйте домашній сад

Багатьом здається, що садівництво – це важко і нудно. Проте насправді кожному під силу посадити на підвіконні трохи шпинату чи іншої зелені. Це не тільки корисно: ви із захватом спостерігатимете, як щодня ваші рослинки стають все більшими.

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Відкладіть гаджети

Як варіант, ви можете влаштувати день детоксу і не читати новини, не перевіряти пошту і не заходити у соцмережі. Читайте книги, вийдіть на прогулянку і займайтесь іншими справами офлайн. Дайте собі відпочити від потоку інформації – це підвищить вашу продуктивність і поліпшить сон.