Сьогодні познайомитись з людиною, що вам сподобалась, набагато простіше, ніж раніше: достатньо написати їй у соцмережах. Проте банальними "Як справи?" чи "Познайомимось?" вже нікого не здивуєш, та й розмову так зав'язати у вас навряд чи вийде. Перша фраза повинна дійсно зацікавити вашого співрозмовника.

Коли ви тільки намагаєтесь познайомитись з людиною, вам не потрібно здаватись великим оратором чи шоуменом. Ваша перша репліка повинна тільки зацікавити і вивести на розмову. Журналісти Life24 зібрали 10 варіантів, які допоможуть вам оригінально розпочати та справити приємне враження.

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Тому для початку з'ясуємо, з чого не варто починати розмову, щоб не відштовхнути від себе людину:

писати недоречні компліменти . Не усім подобається, коли їх зовнішність обговорюють, тому краще не робити цього.

. Не усім подобається, коли їх зовнішність обговорюють, тому краще не робити цього. писати всім однакові повідомлення . Це відраз помітно і складається враження, що ви не дивились сторінку далі першого фото.

. Це відраз помітно і складається враження, що ви не дивились сторінку далі першого фото. писати повідомлення, на які можна відповісти "Так"/"Ні" або відповісти банально. Сюди входять згадані "Як справи". Погодьтесь, якщо людина напише "Нормально", розмови не вийде.

Подивіться, де людина бувала

По фото часто можна зрозуміти, де живе і куди ходить об'єкт вашого захоплення. Поставте питання про ці місця, так ви покажете своє зацікавлення:

Привіт, давно хотіла відвідати твоє місто. Не підкажеш, куди краще сходити?

Привіт, я бачила, що ти був у цьому музеї. А я якраз хотіла туди потрапити. Які у тебе залишились враження?

Звертайте увагу на те, де які місця відвідує людина/ Фото Unsplash

Захоплення та хобі

Це найкращий варіант для того, щоб познайомитись з людиною.

Вау, ти вмієш їздити на сноуборді! Теж завжди хотіла навчитись.

Бачила, що ти підписаний на багато спільнот з картинами. Захоплюєшся живописом?

Ти завжди такі круті треки слухаєш в сторіс. Обміняймося плейлистами?

Зверніть увагу на вподобання цієї людини/ Фото Unsplash

Музичні вподобання та улюблені активності можуть багато чого розповісти про людину. До того, ж якщо людина дійсно зацікавлена певною темою, вона із задоволенням поспілкується з тим, кому це теж до вподоби. Поділяючи спільні інтереси, ви станете ближчими один до одного.

Похваліть стиль чи дизайн

Якщо ви вже й хочете зробити людині комплімент, то звертайте увагу на те, до чого вона доклала зусиль, а не на речі, що їй дала природа. Багатьом людям приємно, коли помічають їх хороший смак в одязі чи цікавляться, звідки вони привезли це оригінальне дзеркало в стіні. Такі речі легко побачити у людини на сторінці.

Зробіть комплімент хорошому смаку людини/ Фото Unsplash

Зверніть увагу на зміни в житті

Помітили, що людина, яка вам подобається, нещодавно вступила до омріяного університету? Чи переїхала до іншої країни? Чудово, зміни у житті людини чи спільних знайомих – це прекрасний привід розпочати розмову.

"Таке питання, а можеш в загальному розповісти про те, як ти переїхав до Канади? Сама планую, тому цікавлюсь думкою тих, хто вже мав такий досвід". Після цього розмова може зайти й на інші теми.

Поцікавтесь думкою

У всіх є теми, які вони готові обговорювати вічно. Поцікавтесь у хлопця, який робить підбірки книг, як йому нова книга вашого улюбленого автора. Продовжіть у приватних повідомленнях тему, на яку він дискутував в коментарях у вашого спільного знайомого. Або попросіть поради у питанні, в якому людина розбирається. Усім подобається знати, що їх думкою цікавляться.

Запитайте, що людина думає з приводу того чи іншого питання/ Фото Unsplash

Оригінальне питання

Необов'язково перше ж речення пов'язувати з тим, про що можна дізнатись зі сторінки людини. Використайте ефект несподіванки та поставте цікавеньке питання, яке розкриє людину як особистість. До прикладу: "Куди би ти більше хотів поїхати: на море чи у гори?"

Всі люблять говорити про тварин

Якщо у людини є тварина – це просто прекрасно. Усі люблять говорити про своїх домашніх улюбленців та хвалитись ними. Ще краще, якщо у вас теж є кішка чи собака – матимете відразу кілька спільних тем. "Ого, у тебе аж двоє хаскі! Я теж маю песика, але не уявляю, як ти справляєшся з двома".

Поговоріть про домашніх улюбленців/ Фото Unsplash

Меми

Якщо ви вже трохи знаєте людину та її смаки, то сміливо можете розпочинати розмову таким цікавим способом. Надішліть кілька популярних мемів, посмійтесь разом, обговоріть їх. А далі легка розмова піде сама собою.

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Проста ввічливість

Якщо ж взагалі немає за що зачепитись, то скажіть чесно, як є:

Привіт, я давно на тебе підписана, але ми ніколи не спілкувались. Не хочеш познайомитись?

Привіт, твої дописи часто трапляються мені в рекомендованих. Думаю, це знак, що нам пора познайомитись

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Розкажіть, що ви вже десь бачились

"Привіт, мені здалось, що я бачила тебе вчора на пошті" чи схожі фрази покажуть, що у реальному житті ви би теж звернули увагу на цю людину і запам'ятали її.