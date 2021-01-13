Сегодня познакомиться с человеком, вам понравилась, гораздо проще, чем раньше: достаточно написать ему в соцсетях. Однако банальными "Как дела?" или "Познакомимся?" уже никого не удивишь, и разговор так завязать у вас вряд ли получится. Первая фраза должна действительно заинтересовать вашего собеседника.

Когда вы только пытаетесь познакомиться с человеком, не нужно казаться великим оратором или шоуменом. Ваша первая реплика должна только заинтересовать и вывести на разговор. Журналисты Life24 собрали 10 вариантов, которые помогут вам оригинально начать и произвести приятное впечатление.

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Поэтому для начала выясним, с чего не стоит начинать разговор, чтобы не оттолкнуть от себя человека:

писать неуместны комплименты. Не всем нравится, когда их внешность обсуждают, поэтому лучше не делать этого.

Не всем нравится, когда их внешность обсуждают, поэтому лучше не делать этого. писать всем одинаковые сообщения. Это сразу заметно и создается впечатление, что вы не смотрели страницу дальше первого фото.

Это сразу заметно и создается впечатление, что вы не смотрели страницу дальше первого фото. писать сообщения, на которые можно ответить "Да" / "Нет" или ответить банально. Сюда входят упомянутые "Как дела". Согласитесь, если человек напишет "Нормально", разговора не получится.

Посмотрите, где человек бывал

По фото часто можно понять, где живет и куда ходит объект вашего увлечения. Поставьте вопрос об этих местах, так вы покажете свою заинтересованность:

Привет, давно хотела посетить твой город. Не подскажешь, куда лучше сходить?

Привет, я видела, что ты был в этом музее. А я как раз хотела туда попасть. Какие у тебя остались впечатления?

Обращайте внимание на то, какие места посещает человек / Фото Unsplash

Увлечения и хобби

Это лучший вариант для того, чтобы познакомиться с человеком.

Вау, ты умеешь ездить на сноуборде! Тоже всегда хотела научиться.

Видела, что ты подписан на много сообществ с картинами. Увлекаешься живописью?

Ты всегда такие крутые треки слушаешь в сторис. Обменяемся плейлистами?

Обратите внимание на предпочтения этого человека/ Фото Unsplash

Музыкальные предпочтения и любимые активности могут многое рассказать о человеке. К тому же, если человек действительно заинтересована в определенной теме, он с удовольствием пообщается с тем, кому это тоже нравится. Разделяя общие интересы, вы станете ближе друг к другу.

Похвалите стиль или дизайн

Если вы уже и хотите сделать человеку комплимент, то обращайте внимание на то, к чему она приложила усилия, а не на вещи, ей дала природа. Многим людям приятно, когда замечают их хороший вкус в одежде интересуются, откуда они привезли это оригинальное зеркало в стене. Такие вещи легко увидеть у человека на странице.

Сделайте комплимент хорошему вкусу человека / Фото Unsplash

Обратите внимание на изменения в жизни

Заметили, что человек, который вам нравится, недавно поступил в желаемой университет? Или переехал в другую страну? Прекрасно, изменения в жизни человека или общих знакомых – это прекрасный повод начать разговор.

"Такой вопрос, а можешь рассказать о том, как ты переехал в Канаду? Сама планирую, поэтому интересуюсь мнением тех, кто уже имел такой опыт". После этого разговор может зайти и на другие темы.

Поинтересуйтесь мнением

У всех есть темы, которые они готовы обсуждать вечно. Поинтересуйтесь у парня, который делает подборки книг, как ему новая книга вашего любимого автора. Продолжите в личных сообщениях тему, на которую он дискутировал в комментариях у вашего общего знакомого. Или попросите совета по вопросу, в котором он разбирается. Всем нравится знать, что их мнением интересуются.

Спросите, что человек думает по поводу того или иного вопроса / Фото Unsplash

Оригинальное вопрос

Необязательно первое же предложение связывать с тем, о чем можно узнать со страницы человека. Используйте эффект неожиданности и поставьте интересное вопрос, который раскроет человека как личность. К примеру: "Куда бы ты больше хотел поехать: на море или в горы?"

Все любят говорить о животных

Если у человека есть животное – это просто великолепно. Все любят говорить о своих домашних любимцах и хвалиться ими. Еще лучше, если у вас тоже есть кошка или собака – будет сразу несколько общих тем. "Ого, у тебя аж двое хаски Я тоже имею собаку, но не представляю, как ты справляешься с двумя".

Поговорите о домашних любимцах/ Фото Unsplash

Мемы

Если вы уже немного знаете человека и его вкусы, то смело можете начинать разговор таким интересным способом. Отправьте несколько популярных мемов, посмейтесь вместе, обсудите их. А дальше легкий разговор пойдет сам собой.

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Простая вежливость

Если же вообще не за что зацепиться, то скажите честно, как есть:

Привет, я давно тебя подписано, но мы никогда не общались. Не хочешь познакомиться?

Привет, твои посты часто попадаются мне в рекомендованных. Думаю, это знак, что нам пора познакомиться

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Расскажите, что вы уже где-то виделись

"Привет, мне показалось, что я видела тебя вчера на почте", – похожие фразы покажут, что в реальной жизни вы бы тоже обратили внимание на этого человека и запомнили его.