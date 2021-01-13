С чего начать разговор в соцсетях вместо "Привет, как дела?": 10 беспроигрышных вариантов
Сегодня познакомиться с человеком, вам понравилась, гораздо проще, чем раньше: достаточно написать ему в соцсетях. Однако банальными "Как дела?" или "Познакомимся?" уже никого не удивишь, и разговор так завязать у вас вряд ли получится. Первая фраза должна действительно заинтересовать вашего собеседника.
Когда вы только пытаетесь познакомиться с человеком, не нужно казаться великим оратором или шоуменом. Ваша первая реплика должна только заинтересовать и вывести на разговор. Журналисты Life24 собрали 10 вариантов, которые помогут вам оригинально начать и произвести приятное впечатление.
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Поэтому для начала выясним, с чего не стоит начинать разговор, чтобы не оттолкнуть от себя человека:
- писать неуместны комплименты. Не всем нравится, когда их внешность обсуждают, поэтому лучше не делать этого.
- писать всем одинаковые сообщения. Это сразу заметно и создается впечатление, что вы не смотрели страницу дальше первого фото.
- писать сообщения, на которые можно ответить "Да" / "Нет" или ответить банально. Сюда входят упомянутые "Как дела". Согласитесь, если человек напишет "Нормально", разговора не получится.
Посмотрите, где человек бывал
По фото часто можно понять, где живет и куда ходит объект вашего увлечения. Поставьте вопрос об этих местах, так вы покажете свою заинтересованность:
- Привет, давно хотела посетить твой город. Не подскажешь, куда лучше сходить?
- Привет, я видела, что ты был в этом музее. А я как раз хотела туда попасть. Какие у тебя остались впечатления?
Обращайте внимание на то, какие места посещает человек / Фото Unsplash
Увлечения и хобби
Это лучший вариант для того, чтобы познакомиться с человеком.
- Вау, ты умеешь ездить на сноуборде! Тоже всегда хотела научиться.
- Видела, что ты подписан на много сообществ с картинами. Увлекаешься живописью?
- Ты всегда такие крутые треки слушаешь в сторис. Обменяемся плейлистами?
Обратите внимание на предпочтения этого человека/ Фото Unsplash
Музыкальные предпочтения и любимые активности могут многое рассказать о человеке. К тому же, если человек действительно заинтересована в определенной теме, он с удовольствием пообщается с тем, кому это тоже нравится. Разделяя общие интересы, вы станете ближе друг к другу.
Похвалите стиль или дизайн
Если вы уже и хотите сделать человеку комплимент, то обращайте внимание на то, к чему она приложила усилия, а не на вещи, ей дала природа. Многим людям приятно, когда замечают их хороший вкус в одежде интересуются, откуда они привезли это оригинальное зеркало в стене. Такие вещи легко увидеть у человека на странице.
Сделайте комплимент хорошему вкусу человека / Фото Unsplash
Обратите внимание на изменения в жизни
Заметили, что человек, который вам нравится, недавно поступил в желаемой университет? Или переехал в другую страну? Прекрасно, изменения в жизни человека или общих знакомых – это прекрасный повод начать разговор.
"Такой вопрос, а можешь рассказать о том, как ты переехал в Канаду? Сама планирую, поэтому интересуюсь мнением тех, кто уже имел такой опыт". После этого разговор может зайти и на другие темы.
Поинтересуйтесь мнением
У всех есть темы, которые они готовы обсуждать вечно. Поинтересуйтесь у парня, который делает подборки книг, как ему новая книга вашего любимого автора. Продолжите в личных сообщениях тему, на которую он дискутировал в комментариях у вашего общего знакомого. Или попросите совета по вопросу, в котором он разбирается. Всем нравится знать, что их мнением интересуются.
Спросите, что человек думает по поводу того или иного вопроса / Фото Unsplash
Оригинальное вопрос
Необязательно первое же предложение связывать с тем, о чем можно узнать со страницы человека. Используйте эффект неожиданности и поставьте интересное вопрос, который раскроет человека как личность. К примеру: "Куда бы ты больше хотел поехать: на море или в горы?"
Все любят говорить о животных
Если у человека есть животное – это просто великолепно. Все любят говорить о своих домашних любимцах и хвалиться ими. Еще лучше, если у вас тоже есть кошка или собака – будет сразу несколько общих тем. "Ого, у тебя аж двое хаски Я тоже имею собаку, но не представляю, как ты справляешься с двумя".
Поговорите о домашних любимцах/ Фото Unsplash
Мемы
Если вы уже немного знаете человека и его вкусы, то смело можете начинать разговор таким интересным способом. Отправьте несколько популярных мемов, посмейтесь вместе, обсудите их. А дальше легкий разговор пойдет сам собой.
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Простая вежливость
Если же вообще не за что зацепиться, то скажите честно, как есть:
- Привет, я давно тебя подписано, но мы никогда не общались. Не хочешь познакомиться?
- Привет, твои посты часто попадаются мне в рекомендованных. Думаю, это знак, что нам пора познакомиться
Расскажите, что вы уже где-то виделись
"Привет, мне показалось, что я видела тебя вчера на почте", – похожие фразы покажут, что в реальной жизни вы бы тоже обратили внимание на этого человека и запомнили его.
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