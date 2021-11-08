Мати успішного іранського художника Ахада Сааді постійно натякала сину, що йому вже варто було б одружитись. Втомившись від настанов, він вирішив візуалізувати бажання – і створив портрет жінки, яку б він хотів мати собі за дружину: усміхнену красуню з рудим кучерявим волоссям.

Читайте також Візитна картка: SHABO Limited Edition Сапераві-Каберне Фран

Жінка дивилась на портрет, як у дзеркало

Завершивши роботу, через рік Ахад вирішив показати її широкій публіці на виставці у галереї "Huner-i Mukaddes" у місті Тебріз. Саме там і сталась доленосна зустріч.

За щасливим збігом обставин його майбутня дружина, з якою він ще не був знайомий, 39-річна художниця Париса Карамнежад, відвідала цю виставку зі своїм тодішнім хлопцем. Побачивши портрет, вона була вражена:

Обдивившись кілька картин, ми підійшли до портрета, який змінив моє життя. Ми завмерли перед портретом на кілька секунд. Я відчула дивну близькість,

– пригадує Париса

Вона та її хлопець відразу помітили дивовижну схожість. Картина викликала у неї відчуття, що вона дивиться у дзеркало, адже схоже було не тільки волосся, а й очі, брови, губи.

Чоловік намалював точну копію майбутньої дружини, а зустрів її лише за рік / Фото Mirror

Наступного дня схвильована жінка повернулась на виставку вже разом з подругою, щоб познайомитись з майстром. Подруга відразу помітила симпатію між художниками.

Ахад зізнається, що вже під час першої зустрічі з Парисою, його охопили "неймовірні відчуття". Вже тоді його знайомі вказували чоловіку на нереальне співпадіння портрету і зовнішності гості виставки.

Всі знайомі вказували на дивовижну схожість / Фото Mirror

Одружились після 1 побачення

Після тієї виставки минуло 1,5 роки, перш ніж художник знайшов своє кохання на фейсбуці та запропонував зустрітись. На той момент Париса вже розійшлася з хлопцем і з радістю погодилась повечеряти. Як тільки Ахад побачив її, обійняв і промовив: "Ти не знаєш, як сильно я тебе люблю".

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

У той же вечір художник, який бачив жінку лише третій раз у життя, запропонував їй одружитись. І хоч це здалось шаленим рішенням для всіх рідних, та Париса наступного ж дня погодилась на пропозицію.

А мати жінки заспокоїлась, дізнавшись подробиці: "Вона зітхнула з полегшенням і була глибоко зворушена цією історією".

Пара одружилась після 1 побачення / Фото Mirror

До теми Художник створює чарівні витинанки, закликаючи врятувати коралові рифи

Художник розробив унікальну техніку малювання

Іранський художник Ахад Саді відомий винайденням власної техніки малювання під назвою "Азарнегарі". Він поєднує тисячі маленьких шматочків тканини, обпалюючи їх, з'єднуючи між собою та створюючи таким чином багатошарові малюнки.

Малюнки в унікальній техніці "Азарнегарі" / Фото фейсбук Ахада Саді

Такі об'ємні картини художник створює без краплі клею, ниток чи фарб. Він використовує лише тканину різної фактури та спеціальні інструменти, які нарізають та "паяють" шматочки.

Малюнки в унікальній техніці "Азарнегарі" / Фото фейсбук Ахада Саді

Малюнки в унікальній техніці "Азарнегарі" / Фото фейсбук Ахада Саді