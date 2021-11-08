Мать успешного иранского художника Ахада Саади постоянно намекала сыну, что ему уже стоило бы жениться. Устав от наставлений, он решил визуализировать желание – и создал портрет женщины, на которой он хотел бы жениться : улыбающуюся красавицу с рыжими вьющимися волосами.

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Женщина смотрела на портрет, как в зеркало

Завершив работу, через год Ахад решил показать ее широкой публике на выставке в галерее Huner-i Mukaddes в городе Тебриз. Именно там и произошла судьбоносная встреча.

По счастливому стечению обстоятельств, его будущая жена , с которой он еще не был знаком, 39-летняя художница Париса Карамнежад, посетила эту выставку со своим тогдашним парнем. Увидев портрет, она была поражена:

Просмотрев несколько картин, мы подошли к портрету, который изменил мою жизнь. Мы замерли перед портретом на несколько секунд. Я почувствовала странную близость,

– вспоминает Париса

Она и ее парень сразу заметили удивительное сходство. Картина вызывала у нее ощущение, что она смотрит в зеркало, ведь похожи были не только волосы, но и глаза, брови, губы.

Мужчина нарисовал точную копию будущей жены, а встретил ее только через год / Фото Mirror

На следующий день взволнованная женщина вернулась на выставку вместе с подругой, чтобы познакомиться с мастером. Подруга сразу заметила симпатию между художниками.

Ахад признается, что уже во время первой встречи с Парисой его охватили "невероятные ощущения". Уже тогда его знакомые указывали мужчине на нереальное совпадение портрета и внешности гости выставки.

Все знакомые указывали на удивительное сходство / Фото Mirror

Поженились после 1 свидания

После той выставки прошло 1,5 года , прежде чем художник нашел свою любовь на фейсбуке и предложил встретиться. На тот момент Париса уже разошлась с парнем и с радостью согласилась поужинать. Как только Ахад увидел ее, обнял и произнес: "Ты не знаешь, как сильно я тебя люблю".

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В тот же вечер художник, который видел женщину всего третий раз в жизни, предложил ей жениться. И хотя это показалось безумным решением для всех родных, Париса на следующий же день согласилась.

А мать женщины успокоилась, узнав подробности: "Она вздохнула с облегчением и была глубоко тронута этой историей".

Пара поженилась после 1 свидания / Фото Mirror

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Художник разработал уникальную технику рисования

Иранский художник Ахад Саади известен изобретением собственной техники рисования под названием "Азарнегари" . Он объединяет тысячи маленьких кусочков ткани , обжигая их, соединяя между собой и создавая таким образом многослойные рисунки.

Рисунки в уникальной технике "Азарнегари" / Фото фейсбук Ахада Сади

Такие объемные картины художник создает без капли клея, нитей или красок . Он использует только ткань разной фактуры и специальные инструменты, которые нарезают и паяют кусочки.

Рисунки в уникальной технике "Азарнегари" / Фото фейсбук Ахада Сади