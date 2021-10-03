На своїй сторінці у тікток чоловік на ім'я Томмі розповів цю історію, пов'язану з його незвичайним захопленням. Напередодні заселення до готелю, він написав їм електронного листа, у якому попросив заховати у готельному номер кілька яблук.

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Томмі визнав, що зі сторони це може виглядати дивно, проте нижче пояснив, що це його особистий спосіб розслабитись під час довгих відряджень: "Я часто подорожую, і такі маленькі ігри допомагають відволіктися від роботи та знизити рівень стресу".

При цьому Томмі попросив не турбуватись про певний сорт яблук. Хоч на сак йому подобаються далеко не всі, проте для такої справи підійдуть прості яблука, які продаються всюди: "Нещодавно мені трапився гібрид яблука і груші, який мені не дуже сподобався. Проте я відходжу від теми: до прикладу, яблука Гренні Сміт чудово підійдуть!" – написав хлопець.

Чоловік попросив у працівників заховати яблука в номері / Скриншот з відео @tommymodeactivated

У готелі йому відповіли, що зроблять все можливе, щоб задовольнити його прохання. Коли ж Томмі приїхав до готелю, то працівники розсміялись і запитали: "То це ви той самий яблучний хлопчик?". Виявилось, що вони заховали у номері аж 5 яблук, щоб Томмі точно було чим зайнятись.

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Зайшовши до номера, чоловік знайшов зворушливу записку, у якій було написано: "Дім там, де яблука сховані, а вода – завжди на виду". Після цього Томмі взявся за пошуки яблук. Працівники постарались чудово, адже далеко не всі фрукти він зміг знайти відразу.

У готелі відвідувачу написали милу записку / Скриншот з відео @tommymodeactivated

Перше яблуко він відразу знайшов у сейфі, друге – заховали під покривалами, третє – лежало у холодильнику, а четверте – у шухляді в тумбочці. Останнє ж яблуко він шукав всюди, навіть в туалеті, де його, на щастя. не було. Знайшов він його лише наступного ранку, у чайнику.

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Хлопцю довелось постаратись, що знайти всі яблука / Скриншот з відео @tommymodeactivated

Відео з незвичайною готельною історією відразу стало вірусним і набрало 9,3 мільйона переглядів!