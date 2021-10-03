На своей странице в тикток мужчина по имени Томми рассказал эту историю, связанную с его необычным увлечением. Накануне заселения в отель, он написал им электронное письмо, в котором попросил спрятать в гостиничном номере несколько яблок.

Читайте также Сладко без сахара! Как SHABO единственная в Украине создает природно-полусладкие вина

Томми признал, что со стороны это может выглядеть странно, но ниже объяснил, что это его личный способ расслабиться во время долгих командировок: " Я часто путешествую и такие маленькие игры помогают отвлечься от работы и снизить уровень стресса".

При этом Томми попросил не беспокоиться об определенном сорте яблок . Хотя на вкус ему нравятся далеко не все, однако для такого дела подойдут самые простые яблоки, которые продаются повсюду: "Недавно мне попался гибрид яблока и груши, который мне не очень понравился. Однако я отхожу от темы: к примеру, яблоки Грэнни Смит прекрасно подойдут! " – написал парень.

Мужчина попросил у работников спрятать яблоки в номере / Скриншот с видео @tommymodeactivated

В отеле ему ответили, что сделают все возможное, чтобы удовлетворить его просьбу. Когда Томми приехал в гостиницу, то работники рассмеялись и спросили: "Так это вы тот самый яблочный мальчик?". Оказалось, что они спрятали в номере 5 яблок, чтобы Томми точно было чем заняться.

Подобрать вино к вашим любимым горячим блюдам или десертам проще, чем вы думаете. Заходите в интернет-магазин SHABO, выбирайте вино по вкусу и экспериментируйте, создавая неожиданные сочетания с вашими привычными блюдами.

Зайдя в номер, он нашел трогательную записку, в которой было написано: "Дом там, где яблоки спрятаны, а вода – всегда на виду". После этого Томми взялся за поиски яблок. Работники постарались прекрасно, ведь далеко не все фрукты он смог найти сразу.

В отеле посетителю написали милую записку / Скриншот с видео @tommymodeactivated

Первое яблоко он сразу нашел в сейфе, второе – спрятали под покрывалами, третье – лежало в холодильнике, а четвертое – в ящике в тумбочке. Последнее же яблоко он искал везде , даже в туалете, где его, к счастью, не было. Нашел он его только на следующее утро, в чайнике.

Интересно Невеста просит у незнакомцев дать ей деньги на свадьбу: забавное фото

Парню пришлось постараться, что найти все яблоки / Скриншот с видео @tommymodeactivated