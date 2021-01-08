Чому не можна облизувати бурульки: несподіване пояснення від експерта
Кожен з нас хоч раз в житті облизував бурульки. А дарма. Багато таких льодиків мають секретний інгредієнт, який ви точно не захочете пробувати.
Всю правду про склад зимових бурульок нещодавно розповіла метеорологиня Кеті Ніколау у TikTok. Ця інформація може розбити ваші серця. Згадайте, як приємно було в дитинстві облизувати холодну бурульку, якщо батьки не давали гроші на морозиво.
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Насправді – це була погана ідея. Пояснює Кеті Ніколау.
"Будь ласка, не робіть цього, не їжте бурульки. Я метеоролог. Найчастіше бурульки формуються із води, яка стікає з даху. Здогадуєтесь, що ще може бути на вашому даху?" – інтригує блогерка.
Не дозволяйте дітям облизувати бурульки / Фото Unsplash
Як виявилося – це екскременти птахів. Вони розбавляються із водою і замерзають. А потім такі бурульки можуть облизувати діти.
Підписники Кеті здивувалися із такої інформації. Але багато хто сприйняв її із гумором:
- О, це значить, що там приправи.
- І це має нас зупинити облизувати бурульки?
- Так ось чому вони (бурульки) такі смачні!
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Відео метеорологині вийшло скажено популярним. Воно набрало вже понад 13 мільйонів переглядів. Дівчина не очікувала, що багато людей не знають, який секрет приховують звичайні бурульки.
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