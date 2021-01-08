Почему нельзя облизывать сосульки: неожиданное объяснение от эксперта
Каждый из нас хоть раз в жизни облизывал сосульки. А зря. Много таких ледиков имеют секретный ингредиент, который вы точно не захотите пробовать.
Всю правду о составе зимних сосулек недавно рассказала метеоролог Кэти Николау в TikTok. Эта информация может разбить ваши сердца. Вспомните, как приятно было в детстве облизывать холодную сосульку, если родители не давали деньги на мороженое.
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На самом деле – это была плохая идея. Объясняет Кэти Николау.
"Пожалуйста, не делайте этого, не ешьте сосульки. Я метеоролог. Чаще всего сосульки формируются из воды, которая стекает с крыши. Догадываетесь, что может быть на вашей крыше?" – интригует блогер
Не позволяйте детям облизывать сосульки / Фото Unsplash
Как оказалось – это экскременты птиц. Они разбавляются с водой и замерзают. А потом такие сосульки могут облизывать дети.
Читатели Кэти удивились из такой информации. Но многие восприняли ее с юмором:
- О, это значит, что там приправы.
- И это должно нас остановить облизывать сосульки?
- Так вот почему они (сосульки) такие вкусные!
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Видео метеоролога получилось чертовски популярным. Оно набрало уже более 13 миллионов просмотров. Девушка не ожидала, что многие люди не знают, какой секрет скрывают обычные сосульки.
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