Обручка вважається символом любові, вірності і шлюбу. Іноді люди замислюються - чому ми носимо кільце саме на безіменному пальці. Ми розібралися в цьому.

Журналісти Life24 розповідають, звідки походить така традиція та чому в одних культурах обручку носять на лівій руці, а в інших – на правій.

Читайте також: Красива поезія про кохання: підбірка 20+ найкращих віршів про любов

Історія

Існує кілька теорій, які пояснюють, для чого люди почали обмінюватись обручками і взагалі, носити кільце на безіменному пальці.

Традиція носити колечко на безіменному пальці у єгиптян

Цей палець ще називають примізинним або перстеневим. Стародавні єгиптяни вірили, що через безіменний палець проходить вена, яка веде аж до самого серця людини. Саме тому цей палець почали прикрашати, вважаючи, що він формує певний зв’язок із серцем, а отже – і з самою людиною.

Стародавні єгиптяни шанували сили природи, особливо місяць та сонце, саме тому перстень став символом цих небесних тіл. Персні виготовляли з різних матеріалів, серед яких скло та кераміка.

Існує ще одна теорія: стародавні греки, римляни та єгиптяни втирали безіменним пальцем цілющі мазі, тому палець став особливим, і на ньому почали носити персні.

Традиція обмінюватись обручками

Обручки на безіменному пальці – символ вірності та кохання у подружньому житті. Традиція обмінюватись обручками з’явилась у Стародавньому Римі: їх виготовляли з заліза та бронзи. Звичні золоті та срібні обручки почали носити приблизно у 3 столітті.

Обручки вже давно стали символом міцного шлюбу/ Фото Unsplash

Варіанти, пов'язані зі значення пальців рук

За ще однією версію, кожен палець на руці має своє значення:

великий палець – символ могутності

вказівний – символ влади

середній – це баланс

безіменний – символ романтики

мізинець – символ індивідуалізму.

За ще однією теорією, пальці руки символізують родинні зв’язки:

великі пальці – це батьки

вказівні – сестри та брати

середній палець – це сама людина

безіменний – партнер

мізинці – діти

Якщо зімкнути долоні таким чином, щоб пальці рук доторкались пучками один до одного, а середні – лише кісточками, то спроба роз’єднати безіменні пальці виявиться безуспішною, на відміну від усіх інших. Це означає, що лише подружжя має нерозривний зв’язок один з одним, тому обручку вдягають саме на цей палець.

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Значення руки

Цікаво те, що обручки в різних країнах носять на різних руках. Наприклад, католики ( переважно жителі Західної Європи) носять обручку на лівій руці, бо вірять що саме ця рука має вену, що веде до серця.

Те, на якому пальці носити обручку, часто залежить від віросповідання/ Фото Unsplash

У Східній Європі православні, навпаки, носять обручку на правій руці. Достеменно невідомо, чому саме, але існує думка, що за часів Київської Русі ліва рука вважалась нечистою.

А ось у США ці дві традиції цікаво об’єднались, адже американці носять обручки на правій та на лівій руках. Після заручин наречена вдягає колечко на праву руку, а вже після одруження переносить його на ліву.

Секрет безіменного пальця від мислителів Сходу

Східні мудреці, філософи та йогини вважають, що людина нерозривно пов’язана з енергією космосу, а руки людини – це надзвичайний інструмент, який допомагає налаштовувати всю енергетичну систему людини. Навіть положення рук може впливати на те, як поводиться енергія всередині людини. Безіменний палець – це точка, з якої відкривається увесь потенціал людського механізму, тому обручку вдягають саме на нього.

Такий жест – це важлива частина медитації/ Фото Unsplash

Цей палець символізує зв’язок духовного світу з матеріальним. Дотик до безіменного пальця часто є важливим елементом під час медитації.

Практики йоги кажуть, що поверхня безіменного пальця може керувати цілим Всесвітом, якщо знати, як правильно це робити.

Цікаво: 30 цікавих ідей, як нестандартно провести побачення удвох

Символи досі відіграють важливу роль в інтерпретації та розумінні світу, тому те, на якому пальці ми носимо перстень, може сигналізувати іншим про наш сімейний стан, характер чи інші особливості. Але, як відомо, кожен сам обирає, у що вірити. Тому завжди варто обирати те, що відповідає вашій системі цінностей.