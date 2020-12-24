Обручальное кольцо считается символом любви, верности и супружества. Иногда люди задумываются - почему мы носим кольцо именно на безымянном пальце. Мы разобрались в этом.

Журналисты Life24 рассказывают, откуда походит такая традиция и почему в одних культурах обручальное кольцо носят на левой руке, а в других – на правой.

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История

Существует несколько теорий, которые объясняют, для чего люди начали обмениваться кольцами и вообще, носить кольцо на безымянном пальце.

Традиция носить кольцо на безымянном пальце у египтян

Этот палец еще называют примизинним или перстневым. Древние египтяне верили, что через безымянный палец проходит вена, которая ведет до самого сердца человека. Именно поэтому этот палец начали украшать, считая, что он формирует определенную связь с сердцем, а значит – и с самим человеком.

Древние египтяне почитали силы природы, особенно месяц и солнце, поэтому кольцо стал символом этих небесных тел. Перстни изготавливали из различных материалов, среди которых стекло и керамика.

Существует еще одна теория: древние греки, римляне и египтяне втирали безымянным пальцем целебные мази, поэтому палец стал особенным, и на нем начали носить кольца.

Традиция обмениваться кольцами

Кольца на безымянном пальце – символ верности и любви в супружеской жизни. Традиция обмениваться кольцами появилась в Древнем Риме: их изготавливали из железа и бронзы. Привычные золотые и серебряные кольца начали носить примерно в 3 веке.

Обручальные кольца уже давно стали символом крепкого брака / Фото Unsplash

Варианты, связанные со значения пальцев рук

По еще одной версии, каждый палец на руке имеет свое значение:

большой палец – символ могущества

указательный – символ власти

средний – это баланс

безымянный – символ романтики

мизинец – символ индивидуализма

По еще одной теории, пальцы руки символизируют родственные связи:

большие пальцы – это родители

указательные – сестры и братья

средний палец – это сам человек

безымянный – партнер

мизинец – дети

Если сомкнуть ладони таким образом, чтобы пальцы рук прикасались пучками друг к другу, а средние – только косточками, то попытка разъединить безымянные пальцы окажется безуспешной, в отличие от всех остальных. Это означает, что только супруги имеют неразрывную связь друг с другом, поэтому кольцо надевают именно на этот палец.

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Значение руки

Интересно то, что обручальные кольца в различных странах носят на разных руках.

Например, католики (преимущественно жители Западной Европы) носят обручальное кольцо на левой руке, потому что верят, что именно эта рука имеет вену, ведет к сердцу.

То, на каком пальце носить кольцо, часто зависит от вероисповедания / Фото Unsplash

В Восточной Европе православные, наоборот, носят обручальное кольцо на правой руке. Точно неизвестно, почему именно, но существует мнение, что во времена Киевской Руси левая рука считалась нечистой.

А вот в США эти две традиции интересно объединились, ведь американцы носят обручальные кольца на правой и на левой руках. После помолвки невеста надевает кольцо на правую руку, а уже после бракосочетания переносит его на левую.

Секрет безымянного пальца от мыслителей Востока

Восточные мудрецы, философы и йогини считают, что человек неразрывно связана с энергией космоса, а руки человека – это чрезвычайное инструмент, который помогает настраивать всю энергетическую систему человека. Даже положение рук может влиять на то, как ведет себя энергия внутри человека. Безымянный палец – это точка, с которой открывается весь потенциал человеческого механизма, поэтому кольцо надевают именно на него.

Такой жест – это важная часть медитации / Фото Unsplash

Этот палец символизирует связь духовного мира с материальным. Прикосновение к безымянному пальцу часто является важным элементом во время медитации.

Практики йоги говорят, что поверхность безымянного пальца может управлять целым Вселенной, если знать, как правильно это делать.

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Символы до сих пор играют важную роль в интерпретации и понимании мира, поэтому то, на каком пальце мы носим кольцо, может сигнализировать другим о нашем семейном положении, характере и других особенностях. Но, как известно, каждый сам выбирает, во что верить. Поэтому всегда следует выбирать то, что соответствует вашей системе ценностей.