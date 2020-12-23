Что такое любовь? Это одно из самых непонятных из человеческих переживаний. Кажется, чем больше мы узнаем о любви, тем больше мы её не понимаем. Всю жизнь мы учимся любить, чувствовать любовь не только к родным, близким людям, но и к самим себе.

Каждый человек в определенный момент своей жизни чувствовал любовь, независимо от того, любили его или он .. Кажется, любовь является главной основной целью, к которой мы все стремимся в своей жизни. Это единственное, что является общим у всех нас.

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Любовь у каждого разная: кто-то чувствует ее прикосновениями, кто словами, а кто-то видит ее только в поступках. Многим трудно найти слова, чтобы выразить это интенсивное чувство, потому что опыт и значение у каждого разные, ведь любовь - это не только поцелуи и романтика, это целая вселенная человеческих чувств, который пытались описывать большие поэты всех времен и народов.

Какая у вас любовь? / Фото Pixabay

Именно поэтому Life24 собрал для вас 20 лучших чувствительных стихов о любви:

А. Ахматова

Кое-как удалось разлучиться

И постылый огонь потушить.

Враг мой вечный, пора научиться

Вам кого-нибудь вправду любить.



Я-то вольная. Всё мне забава, –

Ночью Муза слетит утешать,

А наутро притащится слава

Погремушкой над ухом трещать.



Обо мне и молиться не стоит,

И, уйдя, оглянуться назад...

Черный ветер меня успокоит,

Веселит золотой листопад.



Как подарок, приму я разлуку

И забвение, как благодать.

Но, скажи мне, на крестную муку

Ты другую посмеешь послать?





А. Ахматова

Слава тебе, безысходная боль!

Умер вчера сероглазый король.



Вечер осенний был душен и ал,

Муж мой, вернувшись, спокойно сказал:



«Знаешь, с охоты его принесли,

Тело у старого дуба нашли.



Жаль королеву. Такой молодой!..

За ночь одну она стала седой».



Трубку свою на камине нашел

И на работу ночную ушел.



Дочку мою я сейчас разбужу,

В серые глазки ее погляжу.



А за окном шелестят тополя:

«Нет на земле твоего короля...»

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С. Есенин

Заметался пожар голубой,

Позабылись родимые дали.

В первый раз я запел про любовь,

В первый раз отрекаюсь скандалить.



Был я весь – как запущенный сад,

Был на женщин и зелие падкий.

Разонравилось пить и плясать

И терять свою жизнь без оглядки.



Мне бы только смотреть на тебя,

Видеть глаз злато-карий омут,

И чтоб, прошлое не любя,

Ты уйти не смогла к другому.



Поступь нежная, легкий стан,

Если б знала ты сердцем упорным,

Как умеет любить хулиган,

Как умеет он быть покорным.



Я б навеки забыл кабаки

И стихи бы писать забросил.

Только б тонко касаться руки

И волос твоих цветом в осень.



Я б навеки пошел за тобой

Хоть в свои, хоть в чужие дали...

В первый раз я запел про любовь,

В первый раз отрекаюсь скандалить.





В первый раз я запел про любовь / Фото Pixabay

С. Есенин

Я помню, любимая, помню

Сиянье твоих волос.

Не радостно и не легко мне

Покинуть тебя привелось.

Я помню осенние ночи,

Березовый шорох теней,

Пусть дни тогда были короче,

Луна нам светила длинней.

Я помню, ты мне говорила:

"Пройдут голубые года,

И ты позабудешь, мой милый,

С другою меня навсегда".

Сегодня цветущая липа

Напомнила чувствам опять,

Как нежно тогда я сыпал

Цветы на кудрявую прядь.

И сердце, остыть не готовясь,

И грустно другую любя.

Как будто любимую повесть,

С другой вспоминает тебя.





У. Шекспир

Когда клянешься мне, что вся ты сплошь

Служить достойна правды образцом,

Я верю, хоть и вижу, как ты лжешь,

Вообразив меня слепым юнцом.



Польщенный тем, что я еще могу

Казаться юным правде вопреки,

Я сам себе в своем тщеславье лгу,

И оба мы от правды далеки.



Не скажешь ты, что солгала мне вновь,

И мне признать свой возраст смысла нет.

Доверьем мнимым держится любовь,

А старость, полюбив, стыдится лет.



Я лгу тебе, ты лжешь невольно мне,

И, кажется, довольны мы вполне!





У. Шекспир

Пришли мне на горе и на страх

Любови две в спутники ежедневные.

Юноша голубоглазый – добрый гений,

И женщина – демон с мраком в глазах, –

Торгует тот мелкими чувствами,

Пусть кому-то от щедрой планеты

Не знаю о походке богинь из неба,

И на отдалении гаснет снова.

Не буду я совершать препятствия

Как это вранье – я стихов не писал

Самые лучшие сонеты Уильяма Шекспира о любви / Фото Pixabay



Г. Лорка

Теперь ни к чему ни тебе, ни мне

встречаться

наедине.

Ты сама... понимаешь вполне.

Я так любил её, господи боже!

Ступай же тихонько по этой дорожке.

Как на распятьях,

следы от гвоздей

у меня на запястьях.

Ты видишь кровавую тень

впереди?

Никогда не оглядывайся, иди,

и молись в глубине

Каэтану святому,

и скажи ему в тишине,

что теперь ни к чему ни тебе, ни мне

встречаться

наедине.





М. Цветаєва

Мне нравится, что вы больны не мной

Мне нравится, что я больна не Вами

Что никогда тяжелый шар земной

Не уплывет под нашими ногами

Мне нравится, что можно быть смешной

Распущенной и не играть словами

И не краснеть удушливой волной

Слегка сопрекоснувшись рукавами

Спасибо вам и сердцем и рукой

За то, что вы меня не зная сами

Так любите за мой ночной покой

За редкость встреч закатными часами

За наше не гулянье под луной

За солнце не у нас над головами

За то, что вы больны увы не мною

За то, что я увы больна не вами





В. Шекспир

Хоть ты смогла риторикой очей,

- Кто с ней, небесной, спорить в состоянье?

Меня от клятвы отвратить моей,

Я не страшусь за это наказанья.

Нет, не презрел я клятву. Ты - богиня,

А я от женщин отрекался лишь

И получу помилованье ныне,

Коль милостью меня ты подаришь.

Обет - дыханье, а дыханье – пар.

Впивай его, как солнце в вышине,

Не отвергая мой смиренный дар.

Хоть я виновен, нет вины на мне:

Какой глупец откажется от рая,

Земной обет нарушить не желая?

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Л. Костенко

Глазами говорил ты мне: "Люблю!"

Душа сдавала трудный свой экзамен.

Как тихий звон присущий хрусталю,

Несказанно осталось несказанным.



Бежала жизнь, минуя тот перрон.

Но тишь будила рупором вокзальным.

Хоть много слов написано пером,

Несказанно осталось несказанным.



Светали ночи, вечерели дни.

Судьба не раз уж двигала весами.

Слова как солнце душу мою жгли.

Несказанно осталось несказанным.





Л. Костенко

Ты любишь ли меня, хотелось бы

Мне знать, иль это сон, что уж не снится?

Ад потаенный всей моей судьбы,

Секрет, который от себя таится!



Рискнешь ли за меня душою ты,

Иль суетно – по крохам - разбазаришь?

Моей душе частицы красоты,

Довольно – той, которою одаришь.



Иль, может быть, в калейдоскопе лет,

Безжалостных обыденностью злою,

Ты равнодушно мне глядишь вослед,

Любя лишь сны, навеянные мною?





У. Шекспир

Как клясться мне в любви? Я клятву преступил.

Ах, лишь одной красе мы верность соблюдаем.

Но, изменив себе, тебе я верен был.

Мой дух, сей дуб, тобой, как ветвь лозы, сгибаем.

В тебе наука вся. Твои глаза — родник,

Где можно почерпнуть все радости ученья.

Тот, кто познал тебя, познания достиг;

Тот мудр, чей ум сумел тебе воздать хваленья.

Лишь неуч не придёт в восторг перед тобой.

Коль горд я смею быть, горжусь, что обожаю

И пламя глаз твоих, и голос гневный твой,

Который музыкой небесной почитаю.

О неземная, я простить меня молю

За то, что языком земным тебя хвалю.

Что может быть лучше за поэзию о любви? / Фото Pixabay

А. Ахматова

Твой белый дом и тихий сад оставлю.

Да будет жизнь пустынна и светла.

Тебя, тебя в моих стихах прославлю,

Как женщина прославить не могла.

И ты подругу помнишь дорогую

В тобою созданном для глаз ее раю,

А я товаром редкостным торгую —

Твою любовь и нежность продаю.





А. Блок

Я жду призыва, ищу ответа,

Немеет небо, земля в молчаньи,

За желтой нивой — далёко где-то —

На миг проснулось мое воззванье.

Из отголосков далекой речи,

С ночного неба, с полей дремотных,

Всё мнятся тайны грядущей встречи,

Свиданий ясных, но мимолетных.

Я жду — и трепет объемлет новый.

Всё ярче небо, молчанье глуше…

Ночную тайну разрушит слово…

Помилуй, боже, ночные души!

На миг проснулось за нивой, где-то,

Далеким эхом мое воззванье.

Всё жду призыва, ищу ответа,

Но странно длится земли молчанье.





А. Блок

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо —

Всё в облике одном предчувствую Тебя.

Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо,

И молча жду,— тоскуя и любя.

Весь горизонт в огне, и близко появленье,

Но страшно мне: изменишь облик Ты,

И дерзкое возбудишь подозренье,

Сменив в конце привычные черты.

О, как паду — и горестно, и низко,

Не одолев смертельные мечты!

Как ясен горизонт! И лучезарность близко.

Но страшно мне: изменишь облик Ты.





Р. Бернс

Моя любовь, что розы пламень,

Раскрывший свой в июне цвет.

Моя любовь, подобна гамме -

Гармоний радужный букет.



Прекрасна ты, моя отрада,

Любовь к тебе так глубока.

Любить готов, мою усладу,

Испить любовь свою до дна.



Пока луч солнца не иссушит

Моря, расплавив всё кругом,

Готов отдать в подарок душу,

Пусть время сыпется песком.



Пусть жизнь единственной, любимой

Цветущей будет, словно сад!

Её я сделаю счастливой,

Нас расстоянья не страшат!

Романтический стих Роберта Бернса / Фото Pixabay



Г. Лорка

О, шепоток любви глухой и темной!

Безрунный плач овечий, соль на раны,

река без моря, башня без охраны,

гонимый голос, вьюгой заметенный!

О, контур ночи четкий и бездонный,

тоска, вершиной вросшая в туманы,

затихший мир, заглохший мак дурманный,

забредший в сердце сирый пес бездомный!

Уйди с дороги, стужи голос жгучий,

не заводи на пустошь вековую,

где в мертвый прах бесплодно плачут тучи!

Не кутай спетом голову живую,

сними мой траур, сжалься и не мучай!

Я только жизнь: люблю — и существую!





Г. Лорка

Все выплакать с единственной мольбою —

люби меня и, слез не отирая,

оплачь во тьме, заполненной до края

ножами, соловьями и тобою.

И пусть на сад мой, отданный разбою,

не глянет ни одна душа чужая.

Мне только бы дождаться урожая,

взращенного терпением и болью.

Любовь моя, люби! — да не развяжешь

вовек ты жгучий узел этой жажды

под ветхим солнцем в небе опустелом!

А все, в чем ты любви моей откажешь,

присвоит смерть, которая однажды

сочтется с содрогающимся телом.





Дж. Байрон

Заветное имя сказать, начертать

Хочу — и не смею молве нашептать.

Слеза жжет ланиту — и выдаст одна,

Что в сердце немая таит глубина.

Так скоро для страсти, для мира сердец

Раскаяньем поздно положен конец

Блаженству — иль пыткам?.. Не нам их заклясть:

Мы рвем их оковы — нас сводит их власть.

Пей мед; преступленья оставь мне полынь!

Мой идол, прости меня! Хочешь — покинь!

Но сердце любви не унизит вовек:

Твой раб я, — не сломит меня человек.

И в горькой кручине пребуду я тверд:

Смирен пред тобой и с надменными горд.

Забвенье с тобой — иль у ног все миры?..

Мгновенье с тобой все вместило дары!

И вздох твой единый дарит и мертвит

И вздох твой единый дарит и живит.

Бездушными буду за душу судим:

Не им твои губы ответят, — моим!





Когда вы впервые полюбили? / Фото Pixabay



И. Бунин

На диких берегах Бретани

Бушуют зимние ветры.

Пустуют в ветре и тумане

Рыбачьи черные дворы.



Печально поднят лик Мадонны

В часовне старой. Дождь сечёт.

С ее заржавленной короны

На ризу белую течет.



Единая, земному горю

Причастная! Ты, что дала

Свое святое имя морю!

Ночь тяжела для нас была.



Огнями звездными над нами

Пылал морозный ураган.

Крутыми черными волнами

Ходил гудящий океан.



Рукой, от стужи онемелой,

Я правил парус корабля.

Но ты сама, в одежде белой,

Сошла и стала у руля.



И креп я духом, маловерный,

И в блеске звездной синевы

Туманный нимб, как отблеск серный,

Сиял округ твоей главы.





А. Пушкин

Она мила — скажу меж нами —

Придворных витязей гроза,

И можно с южными звездами

Сравнить, особенно стихами,

Ее черкесские глаза,

Она владеет ими смело,

Они горят огня живей;

Но, сам признайся, то ли дело

Глаза Олениной моей!

Какой задумчивый в них гений,

И сколько детской простоты,

И сколько томных выражений,

И сколько неги и мечты!..

Потупит их с улыбкой Леля —

В них скромных граций торжество;

Поднимет — ангел Рафаэля

Так созерцает божество.





А. Пушкин

Я вас любил: любовь ещё, быть может,

В душе моей угасла не совсем;

Но пусть она вас больше не тревожит;

Я не хочу печалить вас ничем.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,

То робостью, то ревностью томим;

Я вас любил так искренно, так нежно,

Как дай вам Бог любимой быть другим.

Автор: Ярина Швед