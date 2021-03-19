Звичайна прогулянка на природі – це не тільки приємно, але й дуже корисно. Годинка у парку чи лісі допоможе вам покращити пам’ять і навіть захистити від серйозних хвороб.

Ми зібрали для вас 10 корисних причин, чому вам буде корисно регулярно прогулюватися на природі. Як тільки буде час – виділіть собі годинку, щоб насолодитися свіжим повітрям та просто душевно відпочити.

Цікаво 20 важливих питань, які допоможуть вам краще зрозуміти себе

У вас покращиться короткострокова пам’ять

Вчені з’ясували, що прогулянка на природі буде значно кориснішою для вашої пам’яті, ніж відпочинок у місті.

Учасники дослідження пройшли невеликий тест на пам’ять, після чого розділилися на дві групи. Перша пішла гуляти в парк, інша – вулицями міста. Після повторного тесту виявилося, що люди, які відпочивали на природі, покращили свої результати майже на 20%. А прогулянка по місту ніяк не вплинула на пам’ять учасників другої групи.

Вам стане значно краще – знизиться рівень стресу

Для цього й не потрібно ніяких досліджень. Просто спробуйте хоча б час від часу прогулятися у парку. Ви відразу заспокоїтеся та відчуєте себе просто чудово. Все через гормони: коли ми перебуваємо на природі, то у нас знижується рівень "гормону стресу" кортизолу та сповільнюється робота серця.

Прогулянки на природі знижують стрес / Фото Unsplash

Організм вам подякує

Несподівано, але після такого відпочинку фіксують зменшення рівня запалення в організмі як у молодих, так і в старших людей. В цьому переконують вчені.

Ви "перезавантажите" свій мозок

Усім знайоме відчуття, коли мозок просто перевантажений, і дуже важко на чомусь сконцентруватися. Одне з рішень цієї проблеми – прогулянка на природі. Вона прекрасно знімає "розумову втому".

Це чудовий спосіб боротися із тривожністю та депресією

Прогулянки на природі часто використовують як додаткову терапію під час лікування депресії. А якщо ви перебуватимете біля води – ефект буде ще кращим.

На природі вам стане значно краще / Фото Unsplash

Це дуже корисно для зору

Виявляється, що регулярні прогулянки на природі зменшують ризики виникнення короткозорості у дітей.

Дослідження проводили у Тайвані: вчені спостерігали за двома школами, де була практично однакова кількість дітей із короткозорістю. Науковці домовилися, щоб учні однієї із шкіл більше часу проводили на вулиці. Результати були просто дивовижні. Через рік кількість дітей із короткозорістю у цій школі становила 8,41%, в іншій – 17,65%.

Цікаво "Обман століття": красива японська блогерка виявилась 50-річним чоловіком – фото

Ви будете більш сконцентровані

В межах одного із досліджень вчені навантажували людей важкими завданнями на перевірку концентрації. Далі вони розділили всіх на три групи: перша пішла відпочивати на природу, друга – по місту, третя – нікуди не виходила. Через деякий час люди повторили вправи. Група, яка відпочивала на природі, найкраще справилася із завданнями.

Вам буде легше сконцентруватися / Фото Unsplash

Ви станете більш креативними

Як з’ясували вчені, люди, які перебувають на природі впродовж 4 днів, покращують своє творче мислення аж на 50%.

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

У вас знизиться тиск

За даними японських вчених, прогулянки в лісі допоможуть вам знизити артеріальний тиск. А рівень кортизолу під час такого відпочинку зменшується на 15%.

Прогулянки на природі – можлива профілактика раку

Наразі цю тему ще недостатньо дослідили. Однак, як зазначають японські вчені, перебування в лісі допомагає організму виробляти протиракові білки. Також науковці з’ясували, що в Японії у регіонах із великою кількістю лісів значно нижчий рівень смертності від раку.