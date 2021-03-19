Обычная прогулка на природе – это не только приятно, но и очень полезно. Часок в парке или лесу поможет вам улучшить память и даже защитит от серьезных болезней.

Мы собрали для вас 10 полезных причин, почему вам полезно регулярно прогуливаться на природе. Как только будет время – выделите себе часок, чтобы насладиться свежим воздухом и просто душевно отдохнуть.

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У вас улучшится краткосрочная память

Ученые выяснили, что прогулка на природе будет значительно полезнее для вашей памяти, чем отдых в городе.

Участники исследования прошли небольшой тест на память, после чего разделились на две группы. Первая пошла гулять в парк, другая – по улицам города. После повторного теста оказалось, что люди, которые отдыхали на природе, улучшили свои результаты почти на 20%. А прогулка по городу никак не повлияла на память участников второй группы.

Вам станет значительно лучше – снизится уровень стресса

Для этого и не нужно никаких исследований. Просто попробуйте хотя бы время от времени прогуливаться в парке. Вы сразу успокоитесь и почувствуете себя просто замечательно. Все из-за гормонов: когда мы находимся на природе, то у нас снижается уровень "гормона стресса" кортизола и замедляется работа сердца.

Прогулки на природе снижают стресс / Фото Unsplash

Организм скажет вам спасибо

Неожиданно, но после такого отдыха фиксируют снижение уровня воспаления в организме как у молодых, так и в старших людей. В этом убеждают ученые.

Вы "перезагрузите" свой мозг

Всем знакомо ощущение, когда мозг просто перегружен, и очень трудно на чем-то сконцентрироваться. Одно из решений этой проблемы – прогулка на природе. Она прекрасно снимает "умственную усталость".

Это способ бороться с тревожностью и депрессией

Прогулки на природе часто используют как дополнительную терапию при лечении депрессии. А если вы будете находиться у воды – эффект будет еще лучшим.

На природе вам станет значительно лучше / Фото Unsplash

Это очень полезно для зрения

Оказывается, что регулярные прогулки на природе уменьшают риски возникновения близорукости у детей.

Исследования проводились в Тайване: ученые наблюдали за двумя школами, где была практически одинаковое количество детей с близорукостью. Ученые договорились, чтобы ученики одной из школ больше времени проводили на улице. Результаты были просто удивительные. Через год количество детей с близорукостью в этой школе составляла 8,41%, в другой – 17,65%.

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Вы будете более сконцентрированы

В рамках одного из исследований ученые нагружали людей трудными задачами на поверку концентрации. Далее они разделили всех на три группы: первая пошла отдыхать на природу, вторая – по городу, третья – никуда не выходила. Через некоторое время люди повторили упражнения. Группа, которая отдыхала на природе, лучше справилась с заданиями.

Вам будет легче сконцентрироваться / Фото Unsplash

Вы станете более креативными

Как выяснили ученые, люди, которые находятся на природе в течение 4 дней, улучшают свое творческое мышление аж на 50%.

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У вас снизится давление

По данным японских ученых, прогулки в лесу помогут вам снизить артериальное давление. А уровень кортизола во время такого отдыха уменьшается на 15%.

Прогулки на природе – отличная профилактика рака

Сейчас эту тему еще недостаточно исследовали. Однако, как отмечают японские ученые, пребывание в лесу помогает организму вырабатывать противораковые белки. Также ученые выяснили, что в Японии в регионах с большим количеством лесов значительно ниже уровень смертности от рака.