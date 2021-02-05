Де твої очі: дівчина створює химерний макіяж, який схожий на галюцинації

27-річна Нікі Хілл – справжній маг у світі макіяжу, яка може перевтілюватися у кого завгодно. На одній фотографії вона – банан, на іншій – Анджеліна Джолі.

Джерело: Bored Panda

Нікі – професійна візажистка, яка розвинула вміння робити макіяж до максимуму. Дівчина малює на своєму обличчі дивовижні сюрреалістичні малюнки, обличчя зірок та різних персонажів. Тут немає жодного Фотошопу – лише талант та нереальна уява.

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Дивовижно, але Нікі – візажист-самоучка. Все почалося з невеликих експериментів над власним лицем. Минуло кілька років – і дівчина стала справжньою знаменитістю. Але ніхто не знав, хто вона така.

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Один із моїх образів став вірусним 4 роки тому – він досі поширюється в Інтернеті. Але я була дуже молодою і не здогадалася, що на фотографію потрібно ставити водяний знак. Тому ніхто так і не дізнався, що це була моя робота, – розповіла Нікі.

Через це дівчина на певний час закинула своє хобі.

Все відновилося через пандемію Covid-19. Дівчині було дуже скучно вдома, тому вона відновила експерименти. Вони дали свій результат – на сторінку Нікі в Інстаграмі вже підписалися майже 12 тисяч людей.

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Коли пандемія закінчиться, дівчина хоче перевтілитися в образ Анджеліни Джолі та піти гуляти по місту. До речі, такий макіяж займає до 12 годин – потрібна значна деталізація.