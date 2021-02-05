Где твои глаза: девушка создает удивительный макияж, который похож на галлюцинации
27-летняя Ники Хилл – настоящий маг в мире макияжа, которая может перевоплощаться в кого угодно. На одной фотографии она – банан, на другой – Анджелина Джоли.
Источник: Bored Panda
Ники – профессиональная визажистка, которая развила умение делать макияж до максимума. Девушка рисует на своем лице удивительные сюрреалистические рисунки, лица звезд и различных персонажей. Здесь нет Фотошопа – только талант и нереальная фантазия.
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Удивительно, но Ники – визажист-самоучка. Все началось с небольших экспериментов над собственным лицом. Прошло несколько лет – и девушка стала настоящей знаменитостью. Но никто не знал, кто она такая.
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Один из моих образов стал вирусным 4 года назад – он до сих пор распространяется в Интернете. Но я была очень молодой и не догадалась, что на фотографию нужно ставить водяной знак. Поэтому никто так и не узнал, что это была моя работа, – рассказала Ники.
Из-за этого девушка на время забросила свое хобби.
Все возобновилось из-за пандемии Covid-19. Ей было очень скучно дома, поэтому она возобновила эксперименты. Они дали свой результат – на страницу Ники в Инстаграме уже подписались почти 12 тысяч человек.
Когда пандемия закончится, девушка хочет перевоплотиться в образ Анджелины Джоли и пойти гулять по городу. Кстати, такой макияж занимает до 12 часов – требуется значительная детализация.
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