27-летняя Ники Хилл – настоящий маг в мире макияжа, которая может перевоплощаться в кого угодно. На одной фотографии она – банан, на другой – Анджелина Джоли.

Источник: Bored Panda

Ники – профессиональная визажистка, которая развила умение делать макияж до максимума. Девушка рисует на своем лице удивительные сюрреалистические рисунки, лица звезд и различных персонажей. Здесь нет Фотошопа – только талант и нереальная фантазия.

Интересно Люди исчезают на картинах этой художницы: впечатляющий бодиарт – фото, видео

Удивительно, но Ники – визажист-самоучка. Все началось с небольших экспериментов над собственным лицом. Прошло несколько лет – и девушка стала настоящей знаменитостью. Но никто не знал, кто она такая.

Интересно Дизайнер "хулиганит" над известными картинами: теперь там Йода, Джокер и даже вентилятор – фото

Один из моих образов стал вирусным 4 года назад – он до сих пор распространяется в Интернете. Но я была очень молодой и не догадалась, что на фотографию нужно ставить водяной знак. Поэтому никто так и не узнал, что это была моя работа, – рассказала Ники.

Из-за этого девушка на время забросила свое хобби.

Все возобновилось из-за пандемии Covid-19. Ей было очень скучно дома, поэтому она возобновила эксперименты. Они дали свой результат – на страницу Ники в Инстаграме уже подписались почти 12 тысяч человек.

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO

Когда пандемия закончится, девушка хочет перевоплотиться в образ Анджелины Джоли и пойти гулять по городу. Кстати, такой макияж занимает до 12 часов – требуется значительная детализация.