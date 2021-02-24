Діана Анпілогова, молода українська аніматорка та 3D-художниця, є однією із діячок нового "цифрового ренесансу", що нині визначально впливає на сучасний мистецький ландшафт. Її творчість є прикладом того, як ремесло може поєднуватися з осяянням, а традиційні художні практики – з найновішими технологіями

Нині художниця навчається в New York Film Academy, одному з найпрестижніших світових закладів, що готує 3D-аніматорів і кінематографістів. Це один зі світових кластерів цифрової індустрії. Випускники Академії працюють у провідних кіностудіях США: DreamWorks, Bluesky, Universal, Warner Bros, Cartoon Network Netflix і без перебільшення визначають обличчя сучасності.

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Молода українка вже встигла дебютувати у великих видавничих проєктах. Зокрема, вона розробила візуальний дизайн для книжкової серії "Осінь патріархів", у рамках якої заплановано видання плеяди іспаномовних письменників, що писали про диктаторів. Першу книгу із серії було нещодавно презентовано в Києві.

Цифрова революція нині змінює світ раблезіанськими кроками барона Османа, що на межі століть взявся перебудовувати Париж. Як і османізація, диджиталізація радикально змінила мистецький ландшафт сьогодення. Нові технології також підривним чином вплинули на сам процес художньої творчості.

Творчість Діани Анпілогової можна вважати надзвичайно знаковою в контексті такого "цифрового ренесансу".

Малюнок Діани Анпілогової

Молода мисткиня дебютувала як академічна художниця, але згодом свідомо перейшла у диджитал-формат. Захоплення диджитал-мистецтвом стимулювало її творчу реалізацію й привело до США у New York Film Academy.

Навчання у США: все як у фільмах?

США для Діани є країною, у якій історично сформувалися ідеальні умови для розвитку: тут ідея, креативність, радикальне бачення є об’єктивним капіталом, який можна просувати і з його допомогою міняти мистецький дискурс. Наявність великих технологічних кластерів і visionary environments (візіонарних середовищ) є додатковим "стероїдом" для зростання її індивідуальних мистецьких ініціатив і проєктів.

Америка є країною великих можливостей. Цікаво, що більшість сучасних кіностудій, які народилися як своєрідна опозиція до канонічного Діснея, засновувалися саме амбітними молодими людьми й, по суті, були особистими стартапами.

За словами Діани, навчання в Академії нагадує кіно:

тут плекають класичну традицію студентських клубів

роблять акценти на особистісному зростанні

залучають до багатьох проєктів

навчають самостійно ухвалювати рішення

До послуг студентів дуже широка культурна пропозиція – від зустрічей із провідними діячами галузі до стажування на відомих кіностудіях. Філософія навчання полягає в тому, щоб усунути будь-які перешкоди для особистісного зростання й максимально розкрити творчу індивідуальність студентів. Діана Анпілогова зазначає американську ліберальну відкритість і відвертість оточення:

Приємно вражає легкість знайомств із професіоналами в індустрії. Трапляються справді дивовижні зустрічі: ти просто йдеш в бібліотеку й зустрічаєш там супервайзера анімації студії Disney: звичайного чоловіка без пафосу — в джинсах, кросівках й толстовці. Після цього ви стаєте друзями. Не кажу вже про спеціальні нетворкінг-івенти. З карантином нічого не змінилося, просто зустрічі перейшли в онлайн-формат,

– розповідає дівчина

Малюнок Діани Анпілогової

Про ліберальні тренди у США

Цікаво, що в США щораз сильніше утверджується нове розуміння навчальних закладів. Це не лише освітні інституції, а й фундації, що послідовно підтримують ключові ліберальні тренди та цінності демократичного суспільства. Це зазначає й сама Діана:

Академія активно провадить навчанням не лише за фахом, а й також широко освітлює соціальні проблеми. Тут справді піклуються про фізичне і ментальне здоров’я студентів. В академії є безплатні психологи, для будь-якого студента якому потрібна допомога. А ще є клуби за інтересами, і так, все виглядає як в американських фільмах

Особливо гостро питання соціальної відповідальності в США постало після широкого протестного руху Black Lives Matter, акції Me Too й інших соціальних ініціатив, покликаних привернути увагу до проблемних, мало висвітлених і табуйованих явищ американських реалій, що викликають дискримінацію й нерівність. Відтепер мистецтво як ніколи покликане сприяти утвердженню мультикультурного ідеалу, що є наріжним каменем стабільності американської демократії.

Про нове, цифрове покоління митців

Злиття кінематографу й медіа з високими технологіями вже давно стало ознакою доби. В академії розуміють, що сучасне мистецтво — це не лише створення нових артоб’єктів, перформансів й артефактів, а й грамотна медійна промоція. Тому студентів навчають не лише мистецтва, а й правильної філософії менеджменту. Це ефективна школа лідерства для майбутніх діячів креативних індустрій. За словами самої художниці "Академія проводить величезну кількість заходів для студентів, починаючи від нетворкінг-івентів (які потрібні для корисних знайомств), продовжуючи вебінарами з акторами, дизайнерами, письменниками з індустрії для Q&A-сесії, коли можна поспілкуватися й поставити запитання професіоналам. Усі заходи безкоштовні".

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Анімаційні технології у США вже давно переступили межі мультиплікації й широко застосовуються в ігровому кіно. Анімація також визначально впливає на масову свідомість: ключові діснеївські та піксарівські мультиплікаційні образи набули значення культурних поп-арт-феноменів і ввійшли в ранг громадського надбання. Усе це сприяє статусному й репутаційному зростанню професії диджитал-художника й аніматора.

New York Film Academy постачає кіноіндустрії нові підготовані кадри. Чимало колишніх випускників академії, що зробили запаморочливу кар’єру, з’являються на обкладинках респектабельних видань на кшталт Fortune. Журналісти часто називають їх "титанами нового".

"Титан" тут не випадкова метафора. Титани в міфології намагалися взяти штурмом Олімп і, поваливши старий лад речей, збудувати новий світ. Так само нове цифрове покоління митців сьогодні якісно змінюють мистецьку парадигму.

Як миcткиня Діана працює як у 2D- так і в 3D-форматі. Цікаво, що сама художниця спростовує поширений стереотип про "відмирання 2D":

З приходом 3D-анімації для 2D виразно стало трохи менше можливостей в реалізації. В основному чим масштабніший проєкт 2D, тим він дорожчий, і на повнометражні мультфільми не завжди вдається знайти відповідний бюджет. Але 2D-анімація безумовно не вмирає. Для 2D-аніматорів є дуже багато роботи, крім повнометражних фільмів: реклама, музичні відео, серіали. До того ж з розвитком технологій процес створення 2D-анімації спростився — для неї більше не потрібне величезне обладнання. Багато речей можуть бути органічно додані з 3D. Наприклад, повнометражний фільм „Клаус”, номінований на Оскар у 2019 році, поєднує стиль 2D-анімації і такі елементи 3D, як світло і складні для ручного промальовування предмети,

— зазначає мисткиня.

Малюнок Діани Анпілогової

Диджиталізація робить художників незалежними

Цікавий факт. Принципи й підходи до навчання у New York Film Academy є індикатором величезної трансформації ролі та становища художника, яке не раз полярно змінювалося впродовж історії західної культури. Сьогодні відбулася нова ревізія і деконструкція старих патернів, пов’язаних зі статусом митця. Академія культивує новий, демократичний тип митця: людини, що не лише створює мистецькі об’єкти, а й займається їх промоцією. Крім того, диджитал-мистецтво скасувало чимало старих аксіом, пов’язаних із беззаперечною гегемонією студій-гігантів, за межами яких зробити кар’єру аніматора просто неможливо.

Диджиталізація значно спростила й пришвидшила процес творчості та зробила митців набагато незалежнішими. Це зазначила сама Діана:

Нині найбільшими гравцями на світовій арені є такі сучасні студії-гіганти, як Disney, Sony, Dream works і ін. Цікаво, що з розвитком технологій невеликі студії (в основному європейські), навіть маючи невеликий бюджет, так само можуть створювати повнометражні фільми на рівні з найбільшими студіями

Таким чином, старі культурні гіганти відіграють усе меншу роль. Щоб створити якісний анімаційний продукт у диджитал-індустрії потрібна не так інституційна підтримка, як творча колаборація креативної команди однодумців.

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Чого прагне молодий митець

Як і в кожного молодого амбітного митця, у Діані є своя шляхетна мета. Вона прагне показати, що українські аніматори й творці можуть нарівні працювати з найкращими світовими професіоналами й визначати обличчя сучасності. Діана вважає, що український культурний компонент має стати помітною частиною культурного ландшафту сьогодення.

У її стратегічних планах — перевести на мову анімації національні вестиментарні коди й церемоніали, символічний багаж традиційної фолк-культури та здобутки українського модернізму — від Архипенка до бойчукістів.

Малюнок Діани Анпілогової

Своїми роботами в анімації та диджитал-малюванням Діана бажає познайомити США з українською культурою й музикою не просто як прикладом постколоніальної "іншості", а як взірцем альтернативного культурного і цивілізаційного універсуму.

Хочеться вірити, що чимало талановитих людей із покоління Діани не тільки вплинуть на сучасне мистецтво, а й стануть нашими культурними амбасадорами у світі.

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Довідка про New York Film Academy

► New York Film Academy заснована продюсером-ветераном Джеррі Шерлоком 1992 року в Нью-Йорку. Протягом 20 років академія відкрила кампуси в Лос-Анджелесі та Маямі, а також у країнах континентальної Європи. Нині NYFA — це міжнародна освітня фундація, що пропонує безліч професійних програм у царині образотворчого та виконавського мистецтва — онлайн і по всьому світу.

► Повноцінний освітній напрям 3D-анімації було засновано 2015 року. Цікаво, що перший в історії анімаційний 3D-фільм "Історія іграшок" від студії Pixar було створено ще 1995 року. Натомість, щоб розробити навчальні програми за напрямом 3D-анімації, знадобилося майже двадцять років.

► Система навчання в NYFA відрізняється від практик українських мистецьких вишів. Тільки 30% матеріалу розглядають на заняттях у класах, натомість понад 70% припадає на самостійну домашню роботу.

► Академія проводить велику кількість акцій для студентів. Серед них — нетворкінг-івенти (які потрібні для корисних знайомств), вебінари з акторами, дизайнерами, письменниками з індустрії, а також Q&A session. Усі заходи безплатні.

► У світі сучасних культурних індустрій існує великий попит на професійних аніматорів. Нині їх залучено не лише в мультиплікації й розроблянні комп’ютерних ігор, а й у кінематографії, де створюють частину візуальних ефектів у фільмах, серіалах, рекламі. Випускники Академії працюють у провідних кіностудіях США: DreamWorks, Bluesky, Universal, Warner Bros, Cartoon Network Netflix і т. д.

Джерело: New York Film Academy

Відомі випускники New York Film Academy

Скотт Каллен (Scott Cullen) – аніматор, який працював над фільмами "Життя Пі" та "Капітан Америка".

(Scott Cullen) – аніматор, який працював над фільмами "Життя Пі" та "Капітан Америка". Олександра ЛоРуссо (Alexandra LoRusso) – аніматорка, працювала над фільмом-номінантом на премію Visual Effects Society Award "Людина-близнюк" і володарем премії Visual Effects Society Award серіалом "Гра престолів". Також створювала візуальні ефекти для таких голлівудських блокбастерів, як "Загін самогубців", "Фантастичні тварини і де вони мешкають", "Пірати Карибського моря: Мерці не розповідають казки".

(Alexandra LoRusso) – аніматорка, працювала над фільмом-номінантом на премію Visual Effects Society Award "Людина-близнюк" і володарем премії Visual Effects Society Award серіалом "Гра престолів". Також створювала візуальні ефекти для таких голлівудських блокбастерів, як "Загін самогубців", "Фантастичні тварини і де вони мешкають", "Пірати Карибського моря: Мерці не розповідають казки". Жан де Мерон (Jean de Meuron) – виконавчий продюсер короткометражного фільму La femme et le TGV, номінованого на премію Оскар. Нещодавно його короткометражний фільм "Меган" було визнано срібним призером 40-ї щорічної премії Telly Awards.

(Jean de Meuron) – виконавчий продюсер короткометражного фільму La femme et le TGV, номінованого на премію Оскар. Нещодавно його короткометражний фільм "Меган" було визнано срібним призером 40-ї щорічної премії Telly Awards. Лана Кондор (Lana Condor) – акторка, виконала роль Джубілі в супергеройській сазі "Люди Ікс: Апокаліпсис" і Лі – в "Дні патріота". Нещодавно зіграла головну роль Лари Джин Сонг Кові в підлітковій комедії Netflix "Всім хлопчикам, яких я любила раніше".

Джерело: New York Film Academy

Автор: Давид Лінчевський