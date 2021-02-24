Диана Анпилогова, молодая украинская аниматорка и 3D-художница, является одной из деятельниц нового "цифрового ренессанса", который сейчас сильно влияет на современный художественный ландшафт. Ее творчество – пример того, как ремесло может сочетаться с озарением, а традиционные художественные практики – с новейшими технологиями.

Сейчас художница учится в New York Film Academy, одном из самых престижных мировых учреждений, которое готовит 3D-аниматоров и кинематографистов. Это один из мировых кластеров цифровой индустрии. Выпускники Академии работают в ведущих киностудиях США: DreamWorks, Bluesky, Universal, Warner Bros, Cartoon Network Netflix и без преувеличения определяют лицо современности.

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Молодая украинка уже успела дебютировать в больших издательских проектах. В частности, она разработала визуальный дизайн для книжной серии "Осень патриархов", в рамках которой запланировано издание плеяды испаноязычных писателей, писавших о диктаторах. Первую книгу из серии было недавно представлено в Киеве.

Цифровая революция сейчас меняет мир раблезианскими шагами барона Османа, что на рубеже веков взялся перестраивать Париж. Как и османизация, диджитализация радикально изменила художественный ландшафт современности. Новые технологии также взрывным образом повлияли на сам процесс художественного творчества.

Творчество Дианы Анпилоговой можно считать чрезвычайно знаковым в контексте такого "цифрового ренессанса".

Рисунок Дианы Анпилоговой

Молодая художница дебютировала как академическая художница, но впоследствии сознательно перешла в диджитал-формат. Интересы диджитал-искусством стимулировало ее творческую реализацию и привело к США в New York Film Academy.

Обучение в США: все как в фильмах?

США для Дианы является страной, в которой исторически сформировались идеальные условия для развития: здесь идея, креативность, радикальное видение является объективным капиталом, который можно продвигать и с его помощью менять художественный дискурс. Наличие крупных технологических кластеров и visionary environments (визионарних сред) является дополнительным "стероидом" для роста его индивидуальных художественных инициатив и проектов.

Америка – страна больших возможностей. Интересно, что большинство современных киностудий, которые родились как своеобразная оппозиция к каноническому Диснея, основывались именно амбициозными молодыми людьми и, по сути, были личными стартапами.

По словам Дианы, обучение в Академии напоминает кино:

здесь оберегают классическую традицию студенческих клубов

делают акценты на личностном росте

привлекают ко многим проектам

обучают самостоятельно принимать решения

К услугам студентов очень широкое культурное предложение – от встреч с ведущими деятелями отрасли к стажировке на известных киностудиях. Философия обучения состоит в том, чтобы устранить любые препятствия для личностного роста и максимально раскрыть творческую индивидуальность студентов. Диана Анпилогова отмечает американскую либеральную открытость и откровенность окружения:

Приятно поражает легкость знакомств с профессионалами в индустрии. Бывают действительно удивительные встречи: ты просто идешь в библиотеку и встречаешь там супервайзера анимации студии Disney: обычного мужчину без пафоса – в джинсах, кроссовках и толстовке. После этого вы становитесь друзьями. Не говорю уже о специальных нетворкинг-ивентах. С карантином ничего не изменилось, просто встречи перешли в онлайн-формат,

– рассказывает девушка

Рисунок Дианы Анпилоговой

О либеральных трендах в США

Интересно, что в США каждый раз сильнее утверждается новое понимание учебных заведений. Это не только образовательные учреждения, но и фонды, которые последовательно поддерживают ключевые либеральные тренды и ценности демократического общества. Это отмечает и сама Диана:

Академия активно проводит обучением не только по специальности, но также широко освещает социальные проблемы. Здесь действительно заботятся о физическом и ментальное здоровье студентов. В академии есть бесплатные психологи, для любого студента которому нужна помощь. А еще есть клубы по интересам, и так, все выглядит как в американских фильмах

Особенно остро вопрос социальной ответственности в США появился после широкого протестного движения Black Lives Matter, акции Me Too и других социальных инициатив, призванных привлечь внимание к проблемным, мало освещенным и табуированным явлениями американских реалий, которые вызывают дискриминацию и неравенство. Отныне искусство как никогда призвано способствовать утверждению мультикультурного идеала, является краеугольным камнем стабильности американской демократии.

Новое, цифровое поколение художников

Слияние кинематографа и медиа с высокими технологиями уже давно стало признаком суток. В академии понимают, что современное искусство – это не только создание новых артобъекты, перформансов и артефактов, но и грамотное медийное продвижение. Поэтому студентов учат не только искусства, но и правильной философии менеджмента. Это эффективная школа лидерства для будущих деятелей креативных индустрий. По словам самой художницы "Академия проводит огромное количество мероприятий для студентов, начиная от нетворкинг-ивентов (которые нужны для полезных знакомств), продолжая вебинар с актерами, дизайнерами, писателями из индустрии для Q & A-сессии, когда можно пообщаться и задать вопросы профессионалам. Все мероприятия бесплатные ".

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Анимационные технологии в США уже давно перешагнули границы мультипликации и широко применяются в игровом кино. Анимация также изначально влияет на массовое сознание: ключевые диснеевские и пиксаровского мультипликационные образы приобрели значение культурных поп-арт-феноменов и вошли в ранг общественного достояния. Все это способствует статусному и репутационном росту профессии диджитал-художника и аниматора.

New York Film Academy поставляет киноиндустрии новые подготовленные кадры. Немало бывших выпускников академии, которые сделали головокружительную карьеру, появляются на обложках респектабельных изданий вроде Fortune. Журналисты часто называют их "титанами нового". "Титан" здесь не случайно метафора. Титаны в мифологии пытались взять штурмом Олимп и, повалив старый порядок вещей, построить новый мир. Так же новое цифровое поколение художников сегодня качественно меняет художественную парадигму.

Как художница Диана работает как в 2D- , так и в 3D-формате. Интересно, что сама художница опровергает распространенный стереотип об "отмирании 2D":

С приходом 3D-анимации для 2D определенно стало немного меньше возможностей в реализации. В основном чем масштабный проект 2D, тем он дороже, и на полнометражные мультфильмы не всегда удается найти подходящий бюджет. Но 2D-анимация определенно не умирает. Для 2D-аниматоров очень много работы, кроме полнометражных фильмов: реклама, музыкальные видео, сериалы. К тому же с развитием технологий процесс создания 2D-анимации упростился – для нее больше не нужно огромное оборудование. Многие вещи могут быть органично добавлены с 3D. Например, полнометражный фильм "Клаус", номинирован на Оскар в 2019 году, объединяет стиль 2D-анимации и такие элементы 3D, как свет и сложные для ручной прорисовки предметы,

– отмечает художница.

Рисунок Дианы Анпилоговой

Диджитализация делает художников независимыми

Интересный факт. Принципы и подходы к обучению в New York Film Academy является индикатором огромной трансформации роли и положения художника, не раз полярно менялось на протяжении истории западной культуры. Сегодня состоялась новая ревизия и деконструкция старых паттернов, связанных со статусом художника. Академия культивирует новый, демократический тип художника: человека, который не только создает художественные объекты, но и занимается их продвижением. Кроме того, диджитал-искусство отменило немало старых аксиом, связанных с бесспорной гегемонией студий-гигантов, за пределами которых сделать карьеру аниматора просто невозможно.

Диджитализация значительно упростила и ускорила процесс творчества и сделала художников гораздо независимее. Это отметила сама Диана:

Сейчас крупнейшими игроками на мировой арене есть такие современные студии-гиганты, как Disney, Sony, Dream works и др. Интересно, что с развитием технологий небольшие студии (в основном европейские), даже имея небольшой бюджет, так же могут создавать полнометражные фильмы наравне с крупнейшими студиями

Таким образом, старые культурные гиганты играют все меньшую роль. Чтобы создать качественный анимационный продукт в диджитал-индустрии нужна не так институциональная поддержка, как творческая коллаборация креативной команды единомышленников.

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К чему стремится молодой художник

Как и у каждого молодого амбициозного художника, у Дианы есть своя благородная цель. Она стремится показать, что украинские аниматоры и создатели могут наравне работать с лучшими мировыми профессионалами и определять лицо современности. Диана считает, что украинский культурный компонент должен стать заметной частью культурного ландшафта современности.

В ее стратегических планах – перевести на язык анимации национальные вестиментарные коды и церемониалы, символический багаж традиционной фолк-культуры и достижения украинского модернизма – от Архипенко к бойчукистов.

Рисунок Дианы Анпилоговой

Своими работами в анимации и диджитал-рисованием Диана желает познакомить США с украинской культурой и музыкой не просто как пример постколониальной "инаковости", а как образцом альтернативного культурного и цивилизационного универсума.

Хочется верить, что многие талантливые люди из поколения Дианы не только повлияют на современное искусство, но и станут нашими культурными послами в мире.

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Справка о New York Film Academy

► New York Film Academy основана продюсером-ветераном Джерри Шерлоком в 1992 году в Нью-Йорке. В течение 20 лет академия открыла кампусы в Лос-Анджелесе и Майами, а также в странах континентальной Европы. Сейчас NYFA - это международнаый образовательный фонд, предлагающий множество профессиональных программ в области изобразительного и исполнительского искусства – онлайн и по всему миру.

► Полноценный образовательное направление 3D-анимации был основан 2015 года. Интересно, что первый в истории анимационный 3D-фильм "История игрушек" от студии Pixar была создана еще в 1995 году. Чтобы разработать учебные программы по направлению 3D-анимации, понадобилось почти двадцать лет.

► Система обучения в NYFA отличается от практик украинских художественных вузов. Только 30% материала рассматриваются на занятиях в классах, зато более 70% приходится на самостоятельную домашнюю работу.

► Академия проводит большое количество акций для студентов. Среди них – нетворкинг-ивенты (которые нужны для полезных знакомств), вебинары с актерами, дизайнерами, писателями из индустрии, а также Q&A session. Все мероприятия бесплатные.

► В мире современных культурных индустрий существует большой спрос на профессиональных аниматоров. Сейчас они привлечены не только в мультипликации и разработки компьютерных игр, но и в кинематографии, где создают часть визуальных эффектов в фильмах, сериалах, рекламе. Выпускники Академии работают в ведущих киностудиях США: DreamWorks, Bluesky, Universal, Warner Bros, Cartoon Network Netflix и т. д.

Источник: New York Film Academy

Известные выпускники New York Film Academy

Скотт Каллен (Scott Cullen) – аниматор, работавший над фильмами "Жизнь Пи" и "Капитан Америка".

(Scott Cullen) – аниматор, работавший над фильмами "Жизнь Пи" и "Капитан Америка". Александра ЛоРуссо (Alexandra LoRusso) – аниматорка, которая работала над фильмом-номинантом на премию Visual Effects Society Award "Человек-близнец" и обладателем премии Visual Effects Society Award сериалом "Игра престолов". Также создавала визуальные эффекты для таких голливудских блокбастеров, как "Отряд самоубийц", "Фантастические твари и где они обитают", "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки".

(Alexandra LoRusso) – аниматорка, которая работала над фильмом-номинантом на премию Visual Effects Society Award "Человек-близнец" и обладателем премии Visual Effects Society Award сериалом "Игра престолов". Также создавала визуальные эффекты для таких голливудских блокбастеров, как "Отряд самоубийц", "Фантастические твари и где они обитают", "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки". Жан де Мерон (Jean de Meuron) – исполнительный продюсер короткометражного фильма La femme et le TGV, номинированного на премию Оскар. Недавно его короткометражный фильм "Меган" было признано серебряным призером 40-й ежегодной премии Telly Awards.

(Jean de Meuron) – исполнительный продюсер короткометражного фильма La femme et le TGV, номинированного на премию Оскар. Недавно его короткометражный фильм "Меган" было признано серебряным призером 40-й ежегодной премии Telly Awards. Лана Кондор (Lana Condor) – актриса, исполнившая роль Джубили в супергеройский саге "Люди Икс: Апокалипсис" и Ли – в "Дне патриота". Недавно сыграла главную роль Лары Джин Сонг Кови в подростковой комедии Netflix "Всем мальчикам, которых я любила раньше".

​Источник: New York Film Academy

Автор: Давид Линчевский