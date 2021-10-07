Дівчина на ім'я Нікі прилетіла до Чикаго, щоб влаштувати своєї хлопцю справжній сюрприз на його День народження. Їй на думку спала цікава ідея: вручити йому посилку з подарунком, прикинувшись кур'єром. І вона вжилась в цю роль якнайкраще.

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Щоб повністю відповідати образу, дівчина одягнула на себе більший на кілька розмірів темний одяг, а також – рукавички, шапку, під якою сховала волосся, темні окуляри та, звісно, ж маску. Всі ці аксесуари майже повністю закривали обличчя Нікі. Єдине, що могло її видати – це зріст.

Дівчина спокійно вручила коханому посилку біля його будинку та дала бланк для підпису. Спочатку хлопець геть нічого не запідозрив, хоч і посміявся, коли у бланку побачив непристойне слово. Нікі написала його спеціально, заради розіграшу.

Хлопець не зрозумів, що дівчина його розігрує / Cкриншот з тіктока @niki.bayat

Після цього іменинник вже хотів був розвернутись та піти до будинку, коли помітив, що його знімають. І не будь-хто, а сестра його коханої.

Дівчина та Нікі почали сміятись, сподіваючись, що хлопець вже про все здогадався. Та Нікі так добре замаскувалась, що він лише здивовано крутив головою, не розуміючи, що відбувається.

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Хлопець не зрозумів, що дівчина його розігрує / Cкриншот з тіктока @niki.bayat

Коли ж сестра Нікі вирішила дати підказку і прямо показала на неї рукою, спитавши: "Хто це?", хлопець і цього разу просто здивовано знизав плечима і сказав: "Я розгублений". Зрештою, зупинивши істеричний сміх, Нікі зняла шапку, окуляри та маску – і лише тоді її коханий зрадів та кинувся обіймати дівчину.

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Він впізнав кохану, коли вона зняла всі аксесуари / Cкриншот з тіктока @niki.bayat

Відео, на якому Нікі так добре вжилась у роль кур'єра, набрало понад 11 мільйонів переглядів!

Повне відео можна подивитись тут: