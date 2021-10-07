Девушка по имени Ники прилетела в Чикаго, чтобы устроить своему парню настоящий сюрприз на его День рождения. Ей в голову пришла интересная идея: вручить ему посылку с подарком, притворившись курьером. И она вжилась в эту роль как нельзя лучше.
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Чтобы полностью соответствовать образу, девушка надела на себя темную одежду, большую на несколько размеров, а также – перчатки, шапку, под которой спрятала волосы, темные очки и, конечно, же маску. Все эти аксессуары почти полностью закрывали лицо Ники. Единственное, что могло ее выдать – это рост.
Девушка спокойно вручила любимому посылку возле его дома и дала бланк для подписи. Сначала парень абсолютно ничего не заподозрил, хотя и посмеялся, когда в бланке увидел неприличное слово. Ники написала его специально, ради розыгрыша.
Парень не понял, что девушка его разыгрывает / Cкриншот с тиктока @ niki.bayat
После этого именинник уже хотел развернуться и уйти в дом, когда заметил, что его снимают. И не кто-нибудь, а сестра его возлюбленной.
Девушка и Ники начали смеяться, надеясь, что парень уже обо всем догадался. Но Ники так хорошо замаскировалось, что он лишь недоуменно крутил головой, не понимая, что происходит.
Парень не понял, что девушка его разыгрывает / Cкриншот с тиктока @ niki.bayat
Когда сестра Ники решила подсказать и прямо указала на нее рукой, спросив: "Кто это?", парень и на этот раз просто удивленно пожал плечами и сказал: "Я растерян". В конце концов, остановив истерический смех, Ники сняла шапку, очки и маску – и только тогда ее любимый обрадовался и бросился обнимать девушку.
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Он узнал любимую, когда она сняла все аксессуары / Cкриншот с тиктока @ niki.bayat
Видео, на котором Ники так хорошо вжилась в роль курьера, набрало более 11 миллионов просмотров!
Полное видео можно посмотреть здесь: