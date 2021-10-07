Девушка по имени Ники прилетела в Чикаго, чтобы устроить своему парню настоящий сюрприз на его День рождения. Ей в голову пришла интересная идея: вручить ему посылку с подарком, притворившись курьером. И она вжилась в эту роль как нельзя лучше.

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Чтобы полностью соответствовать образу, девушка надела на себя темную одежду, большую на несколько размеров, а также – перчатки, шапку, под которой спрятала волосы , темные очки и, конечно, же маску. Все эти аксессуары почти полностью закрывали лицо Ники. Единственное, что могло ее выдать – это рост.

Девушка спокойно вручила любимому посылку возле его дома и дала бланк для подписи. Сначала парень абсолютно ничего не заподозрил , хотя и посмеялся, когда в бланке увидел неприличное слово. Ники написала его специально, ради розыгрыша.

Парень не понял, что девушка его разыгрывает / Cкриншот с тиктока @ niki.bayat

После этого именинник уже хотел развернуться и уйти в дом, когда заметил, что его снимают. И не кто-нибудь, а сестра его возлюбленной.

Девушка и Ники начали смеяться, надеясь, что парень уже обо всем догадался. Но Ники так хорошо замаскировалось, что он лишь недоуменно крутил головой , не понимая, что происходит.

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Парень не понял, что девушка его разыгрывает / Cкриншот с тиктока @ niki.bayat

Когда сестра Ники решила подсказать и прямо указала на нее рукой, спросив: "Кто это?", парень и на этот раз просто удивленно пожал плечами и сказал: "Я растерян". В конце концов, остановив истерический смех, Ники сняла шапку, очки и маску – и только тогда ее любимый обрадовался и бросился обнимать девушку.

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Он узнал любимую, когда она сняла все аксессуары / Cкриншот с тиктока @ niki.bayat

Видео, на котором Ники так хорошо вжилась в роль курьера, набрало более 11 миллионов просмотров!