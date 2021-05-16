Дівчина організувала фейкове весілля, щоб помститися колишньому

Розлючена дівчина настільки хотіла помститися колишньому, що була готова просто на все. Вона навіть організувала підставне весілля.

Про свій найшаленіший вчинок у житті молода блогерка та фітнес-тренерка Сара Вілард розповіла у тіктоці. Її відео вже переглянули понад 750 тисяч разів.

Цікаво 10 випадків, коли чоловіки вклали у подарунки душу: зворушливі історії

Дівчина не пояснила, чому була розлючена на свого колишнього хлопця. Але, судячи з її вчинку, вона хотіла викликати ревнощі, щоб він пошкодував про розрив стосунків.

Блогерка Сара Вілард / Скриншот тікток sarahvilard

Пам’ятаю той випадок, коли я влаштувала підставне весілля з фотосесією, щоб помститися колишньому хлопцю, – написала Сара.

Блогерка опублікувала кілька фотографій зі свого несправжнього "весілля". Тут ми бачимо і весільне плаття, і нареченого, і дружку. Кумедно, але це все – незнайомці, яким дівчина заплатила.

"Наречена" з "нареченим" / Скриншот тікток sarahvilard

Сара розповіла, що її колишній свого часу відреагував на цю фотосесію. Однак вона не розкрила ніяких деталей.

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Сара з "дружкою" / Скриншот тікток sarahvilard

​Цікаво Пара загубила обручку за тисячу доларів в океані: її "поцупила" рибка

Користувачі тіктоку здивувалися від настільки божевільного вчинку блогерки: